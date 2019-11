Italská přeživší holokaustu dostala v 89 letech ochranku. Vyhrožují jí antisemitští radikálové

Liliana Segreová podle italské policie dostala ochranku poté, co v posledních dnech dostávala denně přes internet až 200 výhrůžek, z nichž mnohé požadovaly její smrt. Podle policejního prefekta z Milána, kde žena žije, policisté budou důchodkyni doprovázet na veřejné akce. Permanentní ochranku tedy mít nebude.

Segreová se narodila se v roce 1930 v severoitalském Miláně do židovské rodiny. V roce 1944 ji nacisté deportovali do vyhlazovacího tábora v Osvětimi a pak do několika dalších koncentračních táborů v Německu.

Patří mezi pouhých 35 z téměř 800 italských dětí, které přežily holokaust, dnes je jednou z posledních přeživších. Po válce aktivně šířila povědomí o nacistickém vyvražďování Židů a loni ji italský prezident Sergio Mattarella jmenoval doživotní senátorkou.

Výhrůžky začaly poté, co Segreová navrhla vytvoření parlamentní komise pro vyšetřování projevů nenávisti a rasismu. Italská vláda návrh podpořila, proti se postavily pravicové strany, které zároveň odmítly odsoudit výhrůžky mířící proti Segreové.

Policie o ochrance rozhodla i proto, že v Itálii v posledních letech roste počet antisemitských útoků ze 130 v roce 2017 na zhruba 200 v posledních dvou letech. Kromě slovních útoků přibývá i těch fyzických.