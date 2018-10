Pátrací tým zřejmě našel trup havarovaného letadla Lion Air na mořském dně

Indonéský pátrací a záchranný tým zřejmě našel část trupu letadla společnosti Lion Air, které se na počátku týdne zřítilo do Jávského moře se 189 lidmi na palubě. Řekl to ve středu televizní stanici TV One armádní šéf Hadi Tjahjanto. Stále nejsou informace, že by havárii někdo přežil. Jakarta 6:34 31. 10. 2018 (Aktualizováno: 9:10 31. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pátrací týmy se probírají troskami letadla společnosti Lion Air | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

„Pevně věříme, že jsme našli část trupu," řekl armádní šéf Hadi Tjahjanto. Dodal, že nález, objevený ještě v úterý večer za pomoci sonarů, má potvrdit pátrací skupina.

Asi 22 metrů dlouhý objekt se podle námořnictva nachází v hloubce 32 metrů severovýchodně od Jakarty. Zkontrolovat ho mají potápěči.

Zatím byly nalezené trosky a některé lidské pozůstatky, ale nikoliv hlavní trup a černé skříňky. Záchranářům se nyní podařilo identifikovat možné umístění letadla na mořském dně.

VIDEO: Indonesian President Joko Widodo visits the Tanjung Priok port in Jakarta to inspect the search and rescue operation after the crash of a Lion Air jet with 189 people aboard pic.twitter.com/jRcSj42zSA — AFP news agency (@AFP) 31. října 2018

Nyní bude na místo vyslán tým, který to má potvrdit. Nalezení trupu by mělo pátrací tým přiblížit k nalezení záznamů o letu, které jsou důležité pro vyšetřování nehody, napsala agentura AP. Do pátrání je zapojeno přes 800 lidí, včetně potápěčů.

Indonéský ministr dopravy ve středu podle agentury Reuters kvůli nehodě odvolal technického ředitele aerolinek a také několik jeho podřízených.

Dva měsíce starý Boeing 737 MAX 8 mířil v pondělí z Jakarty na Sumatru. Krátce po svém vzletu z letiště ale havaroval a zřítil se do moře u ostrova Jáva. Na palubě bylo 189 lidí.

Technické problémy o den dříve

Podle technického deníku, který získal k nahlédnutí zpravodajský server BBC News, měl Boeing 737 MAX 8 předchozí den při letu z turistického ostrova Bali do indonéské metropole Jakarty vážné technické problémy.

Po zříceném indonéském letadle pátrají podmořští roboti. Záchranáři našli těla části obětí Číst článek

Po vzletu z Denpasaru na Bali v neděli večer kolísala v prvních několika minutách po startu rychlost i výška letu. Stroj mimo jiné během 27 vteřin klesl o téměř 270 metrů, přestože měl v tu chvíli stoupat. Nakonec se jeho chování stabilizovalo a letadlo doletělo do hlavního města Indonésie.

Pasažéři z nedělního letu vypověděli, že je problémy letadla cestou děsily. „Asi tři až osm minut po startu se mi zdálo, že motor ztrácí sílu a stroj není schopen stoupat. To se stalo během letu několikrát,“ popsal své pocity cestující Alon Soetanto. „Připadali jsme si jako na horské dráze. Někteří pasažéři začali panikařit a zvracet,“ dodal.

Televizní hlasatelka Conchita Carolineová v podrobném komentáři na internetu napsala, že nástup na nedělní let z Bali byl o více než hodinu zpožděn. Když konečně cestující do Boeingu 737 MAX 8 nastoupili, čekali asi půl hodiny v kabině bez klimatizace, než je posádka zase vyzvala k opuštění letadla. To se pak vrátilo do parkovacího prostoru ke kontrole motoru.

Počasí příznivé, oba piloti zkušení

Ředitel firmy Lion Air Edward Sirait ale v úterý zopakoval, že před pondělním letem z Jakarty do města Pangkalpinang na ostrově Bangka, který se nachází v těsné blízkosti ostrova Sumatra, byla závada na letadle odstraněna.

Počasí bylo v pondělí nad Indonésií příznivé a oba piloti byli zkušení - jeden měl nalétáno 6000 a druhý 5000 hodin. Zřícený letoun získala společnost Lion Air letos v srpnu a nalétáno měl asi 800 hodin.

Podle letištních záznamů mělo ale letadlo v pondělí již dvě minuty po startu problémy a dostalo povolení k návratu do Jakarty. Zhruba po 13 minutách se zřítilo do moře.

Neštěstí vyvolalo obavy o bezpečnost indonéského rychle rostoucího leteckého průmyslu i letadel boeing nové generace. Indonéské aerolinky byly teprve nedávno odstraněny z americké i evropské černé listiny nebezpečných leteckých společností.

Výběr největších leteckých neštěstí ve světě za posledních deset let 298 obětí: 17. července 2014 - U vesnice Hrabove na východě Ukrajiny se v oblasti ovládané proruskými separatisty zřítil malajsijský Boeing 777 z letu MH17 s 298 lidmi na palubě, nikdo nepřežil. Podle ukrajinských úřadů bylo letadlo sestřeleno protiletadlovou raketou, z odpovědnosti se navzájem obviňují proruští separatisté a ukrajinské vládní síly. 257 obětí: 11. dubna 2018 - Krátce po startu z vojenské základny Búfarík v severním Alžírsku se zřítilo do neobydlené oblasti dopravní letadlo Il-76, zahynulo 257 lidí, včetně deseti členů posádky. 239 obětí: 8. března 2014 - Letadlo společnosti Malaysia Airlines s 239 lidmi na palubě na lince z Kuala Lumpuru do Pekingu se v noci na 8. března ztratilo z radarů. Předpokládá se, že se Boeing 777 zřítil v jižní části Indického oceánu západně od australského pobřeží, když se z neznámých důvodů odklonil od své trasy. První trosky letounu ale moře vyplavilo teprve v létě 2015 na francouzském ostrově Réunion na východ od Madagaskaru, vrak letadla dodnes nebyl nalezen. 228 obětí: 1. června 2009 - Letoun Airbus A330 společnosti Air France letící z Ria de Janeiro do Paříže se zřítil do Atlantiku. Zahynulo všech 228 lidí na palubě. 224 obětí: 31. října 2015 - Na egyptském Sinajském poloostrově se po startu zřítilo charterové letadlo Airbus A321 ruské společnosti Kogalymavia s 224 lidmi na palubě, nikdo nepřežil. Příčinou neštěstí byl nejspíš výbuch bomby, k činu se přihlásila organizace Islámský stát (IS). 189 obětí: 29. října 2018 - Letadlo indonéské společnosti Lion Air, které mířilo z Jakarty na Sumatru, krátce po startu havarovalo a zřítilo se do moře u ostrova Jáva. Oznámily to tiskové agentury s odvoláním na záchranáře. Na palubě se podle nich nacházelo 189 lidí. 168 obětí: 15. července 2009 - Na severu Íránu se zřítilo civilní letadlo typu Tupolev Tu-154 íránské společnosti Caspian Airlines, které směřovalo z Teheránu do arménského Jerevanu; zahynulo všech 168 lidí, kteří byli na palubě. 163 obětí: 3. června 2012 - Nejméně 163 osob, z toho 153 v letadle, zahynulo při pádu letounu McDonell Douglas MD-83 nigerijské společnosti Dana Air do hustě osídleného předměstí nejlidnatějšího nigerijského města Lagosu. 162 obětí: 28. prosince 2014 - Krátce po odletu z indonéské Surabaye do Singapuru se za špatného počasí zřítil letoun Airbus A320-216 společnosti Indonesia AirAsia; jeho trosky byly nalezeny až po dvou dnech; všech 162 osob na palubě zemřelo. 158 obětí: 22. května 2010 - Jen osm lidí přežilo a 158 jich zahynulo při havárii letounu společnosti Air India Express, který havaroval na jihu Indie při přistávacím manévru (stroj přilétal z Dubaje do města Mangalúru ve státě Karnátaka). Letoun typu Boeing 737-800 minul přistávací dráhu, zřítil se do lesa a začal hořet.