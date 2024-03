Lipavský při návratu do Česka uvázl v Bombaji. Posádka vládního letounu objevila poruchu

Letadlo s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) uvázlo v Indii. Příčinou je porucha vládního letounu. Ministr se měl vrátit do Česka z diplomatické cesty po Asii a Austrálii. Poruchu vládního speciálu odhalila posádka po přistání na letišti v Bombaji, kde mělo letadlo natankovat. Lipavský letěl z japonské Osaky. Bombaj (Indie) 15:09 3. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní letadlo s Lipavským má poruchu a stojí v Bombaji (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

V současnosti ministr čeká na přílet jiného letadla z České republiky. To by mělo do indické Bombaje dorazit nejdřív v pondělí ráno místního času, spoj ale musí dostat potřebná povolení k přeletu přes několik zemí.

Lipavský a podnikatelská delegace se snaží dostat do Česka poté, co v sobotu ukončili cestu po Indo-Pacifiku. Během jedenácti dní navštívili Indii, Austrálii a Japonsko.