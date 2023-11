Ruské imperialistické ambice ohrožují naši nezávislost a suverenitu, prohlásil Lipavský ve Vídni

Ruské imperialistické ambice ohrožují naši nezávislost a suverenitu, je to zřejmé i s ohledem na historickou zkušenost. V projevu ve vídeňské Diplomatické akademii to v úterý řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský, který tam představil základní poselství českou vládou v letošním roce přijaté bezpečnostní strategie. Vídeň 13:57 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lipavská během projevu zmínil, že bolševické režimy zavraždily nebo deportovaly řadu lidí mimo jiné z Ukrajiny, kteří za války bojovali proti nacistické okupaci | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dokument je aktualizací osm let staré strategie. Mimo jiné se v něm uvádí, že Rusko záměrně působí proti politické, ekonomické a společenské stabilitě v Česku a je hrozbou pro bezpečnost. Čína podle materiálu zpochybňuje mezinárodní řád, což přináší negativní důsledky i pro euroatlantickou bezpečnost.

Materiál má být podle Lipavského i nástrojem pro strategickou komunikaci vlády k celé české populaci. Začíná jednoduchým vyjádřením, že Česko není v bezpečí. Každý občan podle ministra může rozumět existenci něčeho, z čehož lze mít obavy. Smyslem ale není strašit, nýbrž přinést jasné sdělení, poznamenal ministr.

Střední Evropě i Česku s jeho historickou zkušeností je jasné, že ruské imperialistické ambice ohrožují jeho nezávislost a suverenitu, podotkl Lipavský. Za zásadní pro bezpečnost označil to, že se Česká republika v minulosti stala členem Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).

„Jedním ze základních sdělení strategie je, že EU a NATO jsou klíčem k zajištění české bezpečnosti, obě instituce jsou v tomto ohledu v zásadě vyrovnané. Evropský projekt přinesl bezprecedentní bezpečnost evropskému kontinentu,“ řekl Lipavský. Často se na EU nahlíží skrze otázku prosperity, podle ministra by se mělo více mluvit právě o bezpečnosti.

Vstup Ukrajiny do NATO

Hovořil také o potenciálním přistoupení Ukrajiny do EU a NATO, označil to za klíčovou bezpečnostní garanci země. Evropa podle něj musí nadále podporovat princip teritoriální integrity a suverenity Ukrajiny. Zároveň napadená země musí sama souhlasit s případným mírovým řešením, ať by mělo jakoukoli podobu, míní.

V opačném případě se podle Lipavského nabízí paralela s mnichovskou dohodou, na jejímž základě Československo v roce 1938 muselo nacistickému Německu postoupit své pohraničí. „Nezabránilo to válce a Čechoslováci se cítili podražení,“ řekl ministr. Stejně by se podle něj cítila Ukrajina, pokud by jí někdo diktoval, že má Rusku přenechat Krym či některé východní oblasti výměnou za zklidnění situace.

Kromě tradiční geopolitiky existuje mnoho globálních fenoménů, které mohou být ohroženy všude na planetě, řekl Lipavský. Zmínil kybernetickou bezpečnost, bezpečnost dodavatelských řetězců a ekonomiky jako celku či energetickou bezpečnost. Hrozbou je podle něj také klimatická změna.

Hlavním smyslem dokumentu bylo podle šéfa české diplomacie zapojit celou do věci společnost i soukromé podniky. Ministerstvo zahraničí mělo koordinační roli v procesu tvorby Bezpečnostní strategie, schválila ji následně v červnu vláda. Lipavský také ocenil, že v současnosti český prezident, premiér, předsedové parlamentních komor i ministerstvo zahraničí hovoří v zahraničněpolitických záležitostech jedním hlasem.

Lipavský se také setká se svým protějškem Alexanderem Schallenbergem, navštíví rovněž bilingvní školu Školského spolku Komenský, která již 151 let nabízí ve Vídni dvojjazyčné vzdělávání.