Lipavský: Nemusíme na ruském pískovišti poskočit, když se jim to hodí. Ukrajina má právo se bránit

Česko odmítlo žádost Ruska vyslat svého zástupce na sobotní zasedání Rady bezpečnosti OSN, které Moskva svolala kvůli ostřelování Bělgorodu. Rusko z něho viní Ukrajinu, u jejíchž hranic toto ruské město leží, a použity prý mimo jiné byly i raketomety Empire české výroby. „Jednání bylo v ruské režii a není důvod, abychom v něm hráli roli," říká ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) pro Radiožurnál. Praha 13:39 31. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Lipavský | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč se Česko zasedání neúčastnilo?

Dal jsem to v tom veřejném vyjádření jednoznačně najevo. Bylo to zasedání, které Rusko svolalo, aby vytvořilo určitou mlhu a aby podpořilo lži, které v tuto chvíli šíří v mediálním prostoru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rusko jednání Rady bezpečnosti často zneužívá a blokuje, tvrdí ministr zahraničí Lipavský

Abychom to zasadili do kontextu. V posledních dnech proběhly nejkrvavější letecké údery proti Ukrajině za celou dobu trvání té války. Na Ukrajinu letělo jednu noc až 160 raket a dronů. Byly tam desítky civilních obětí.

V tomto kontextu Rusko svolává jednání Rady bezpečnosti a to jednání i potvrdilo, že bylo dobré, že jsme tam nešli, protože tam žádné informace o Česku ani nezazněly. Myslím si, že už jsme natolik zkušení a sebevědomí, abychom věděli, že nemusíme v uvozovkách na ruském pískovišti poskočit, když se jim to z propagandistických důvodů hodí.

Odmítáme se nechat Ruskem kamkoli předvolávat. Česko nebude sloužit lží otrávené propagandě agresora. Až bude chtít Rusko na půdě Rady bezpečnosti řešit stažení svých okupačních vojsk, rádi dorazíme. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 30, 2023

A poslední věc, v Radě bezpečnosti sedí několik našich nejbližších klíčových spojenců. Spojené státy, Velká Británie, Francie, teď tam je třeba i Slovinsko. To znamená, že tam jsou země, které nám mohou pomoci svolat jednání Rady bezpečnosti, kdyby to Česko potřebovalo. My tam nemusíme přijít a zpovídat se z toho, co děláme.

Rozumím těm argumentům. Na druhou stranu nebylo by vhodné třeba využít toho zasedání Rady bezpečnosti k tomu, aby abychom poukázali na to, čeho se Rusko na Ukrajině dopouští?

To jsme v historii několikrát udělali. Já jsem osobně v Radě bezpečnosti dvakrát promluvil na jednání právě k ruské agresi proti Ukrajině během svých cest do New Yorku. Myslím si, že to bylo velmi jasné sdělení, ale toto byla ruská režie a tam opravdu není důvod, abychom hráli nějakou roli.

ONLINE: Po ostřelování Bělgorodu je 24 mrtvých. ‚Za výbuchy může neprofesionalita Rusů,‘ tvrdí Ukrajinci Číst článek

Zástupce ruského velvyslance při OSN Dmitrij Poljanskij obvinil ČR ze zbabělosti a malomyslnosti. Budete mu nějak odpovídat?

Ne, určitě na taková slova odpovídat nemusíme. Já myslím, že je potřeba vědět, co děláme. A my to víme. Víme, kdo je agresor, víme, kdo je oběť, víme, kdo se brání.

Právo bránit se

Kyjev se k útoku nevyjádřil. Jaký je postoj české diplomacie k tomu, pokud by se tedy potvrdilo, že Ukrajina skutečně útočí na ruské území a používá k tomu zbraně dodané z Česka?

Toto je informace, kterou nemáme z jiných zdrojů než z těch ruských. A důvěra v ruské zdroje je opravdu minimální.

Já říkám, že to je pravděpodobně válečná propaganda. I informace o tom, jaký je dostřel té konkrétní zbraně, kterou uvedli, tak ta nemá potřebný dostřel, aby se dalo do Bělgorodu z Ukrajiny trefit.

Ukrajina byla napadena a Ukrajina má právo se bránit. Ukrajinci opakovaně v minulosti již útočili na vojenské cíle a zdůrazňuji vojenské cíle na území Ruska. A to je asi maximum k tomu, co lze říct.

Moskva žádá od Česka vysvětlení pomoci Ukrajině. Kvůli ostřelování Bělgorodu svolala zasedání OSN Číst článek

Samozřejmě česká diplomacie i já osobně pokaždé vyjadřuji lítost nad jakoukoliv civilní obětí. My víme, že pravděpodobně i v Rusku jsou civilní oběti, ale jak k nim došlo, je v tuto chvíli naprosto nejasné.

Mluvil jste o tom, že Rusko mezitím i teď pokračuje ve vzdušných úderech na Ukrajinu, které byly v pátek podle tamních úřadů označeny za největší od začátku ruské agrese. K tomu Rada bezpečnosti svolána nebude?

Přiznám se, že neznám detailně program jednání Rady bezpečnosti. Ta k Ukrajině jedná pravidelně. A my vystupujeme k tématům, která se nás týkají. Například péče o válečné uprchlíky nebo drahé energie a zhoršené bezpečnostní prostředí v Evropě.

Domnívám se, že Rada bezpečnosti bude dál jednat o ruské agresi na Ukrajině a po celé ty dva roky jsme svědky neuvěřitelných vystoupení, které ruská diplomacie předvádí. Jednou si tam dokonce pozvali hosta, který začal zpívat. Na internetu se tomu říká trolling. Rusko jednání Rady bezpečnosti takto zneužívá a blokuje ho.