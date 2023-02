‚Bojujeme doslova o každý hlas,‘ komentuje Lipavský o hlasování na valném shromáždění OSN

Rok po loňské invazi ruských vojsk na Ukrajinu podporuje napadenou zemi 141 ze 193 členských zemí OSN včetně Česka. Právě tolik jich hlasovalo na mimořádném nouzovém zasedání valného shromáždění pro rezoluci za odchod ruských vojsk z území Ukrajiny a za trvalý a spravedlivý mír. Jde o nezávazný dokument, ale hlasování v OSN je barometrem toho, jak rozsáhlá je mezinárodní izolace Ruska. Nově se na stranu Ukrajiny přidala i jedna další velmoc. New York 8:19 24. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V Evropě je silná jednota, silné odhodlání,“ říká český ministr Jan Lipavský. (Illustrační foto) | Zdroj: Reuters

Mimořádné valné shromáždění OSN přijalo rezoluci, která vyzývá Rusko k ukončení agrese na Ukrajině a stažení vojsk. 141 zemí světa hlasovalo pro tuto rezoluci včetně Brazílie, která dosud za původního prezidenta Bolsonara zůstávala neutrální. Ukrajina a její spojenci mají tedy na své straně další velmoc.

Ministr zahraničí Jan Lipavský na rezoluci valného shromáždění OSN. Přináší Jan Kaliba

„Bojujeme doslova o každý hlas,“ říká za Ukrajinu a její spojence český ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany.

Ještě než hlasoval pro rezoluci, vystoupil s projevem k valnému shromáždění, ve kterém apeloval právě na země jako Brazílie, které zůstávaly v OSN dosud neutrální, že tím akceptují mezinárodní řád, jaký si přeje Rusko, založený na brutální síle.

Do dalšího roku ruské agrese na Ukrajině vstupuje svět v situaci, kdy se proti Rusku stále nevymezují velmoci jako Čína nebo Indie, ty se hlasování znovu zdržely.

Válečné zločiny

„Na druhou stranu já vnímám, že v Evropě je silná jednota, silné odhodlání. Evropská unie pracuje na desátém sankčním balíku, který je téměř těsně před schválením. Dojednávají se tam detaily,“ říká český ministr zahraničí.

Lipavský se v New Yorku také znovu snažil získávat další podporu pro zřízení zvláštního tribunálu pro vyšetřování válečných zločinů páchaných Rusy na Ukrajině.

„Když se podíváme, kolik států podporuje dneska tuto myšlenku oproti třeba září, kdy jsem o tom zde hovořil jako jeden z prvních ministrů zahraničních věcí na valném shromáždění OSN, tak je to výrazně vyšší číslo. Jádrová skupina států, které pracují na způsobu, kterým toho právně dosáhnout, se neustále zvyšuje,“ říká ministr zahraničí.

„Jsou to evropské státy, desítky evropských států, dneska se připojilo Španělsko. Velmi pozitivně je vnímáno zde od světových státníků, že v Praze proběhlo jednání této skupiny v lednu. Naše iniciativa je tam poměrně jasně zřetelná a my to podporujeme, protože je i v našem zájmu, aby se v Evropě neválčilo,“ dodává Lipavský.

Pavel na Ukrajinu

Český ministr zahraničí se v sídle OSN také osobně setkal s generálním tajemníkem Antoniem Guterresem nebo se svým ukrajinským protějškem. S Dmytrem Kulebou mimo jiné mluvil o zájmu Petra Pavla navštívit Ukrajinu poté, co se za dva týdny ujme funkce českého prezidenta.

„Bylo to velmi pozitivně kvitováno ze strany ukrajinského ministra zahraničních věcí. Nicméně, je potřeba počkat na inauguraci a nechat pracovat týmy na přípravě takto složité návštěvy. Ale ve vztazích je velmi dobrá nálada,“ říká Lipavský.

Do hry teď vstupuje budoucí český prezident Petr Pavel, i pokud jde o případnou návštěvu v Bílém domě. Zatím česká diplomacie usilovala o to, aby pozvání amerického prezidenta Joea Bidena dostal premiér Petr Fiala z ODS, což se dosud nepodařilo.

„Samozřejmě na tom pracujeme. Předseda vlády hraje významnou roli v exekutivních rozhodnutích. Na druhou stranu prezident republiky reprezentuje zemi navenek jako nejvyšší figura. Tak je potřeba s tím i takto pracovat vůči americké straně,“ vysvětluje ministr zahraničí Lipavský.