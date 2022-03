Stanové městečko, nebo nedobytná tvrz? Tábor pro uprchlíky u Liptovského Mikuláše hlídají vojáci

Už více než týden funguje na Slovensku vedle desítek dalších taky humanitární tábor pro stovky běženců, který pomáhali stavět čeští vojáci. Slovenské úřady ho nechaly vybudovat nedaleko Liptovského Mikuláše, tedy hlouběji ve vnitrozemí, aby bylo dost ubytovacích kapacit i poté, co začnou ubývat místa blíž hranicím. I když už do tábora dorazilo několik uprchlíků, na místě to zatím připomíná spíš nedobytnou tvrz.

Liptovský Mikuláš 23:35 18. března 2022