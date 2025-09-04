Lisabon bude po nehodě lanovky tři dny truchlit. Úřady začínají zjišťovat, co se stalo
Po středeční tragické nehodě lanovky v centru Lisabonu v Portugalsku vyhlásili den smutku, v hlavním městě bude platit tři dny. Celkově zemřelo 15 lidí, dalších 23 je zraněných. Vyšetřovatelé se teď snaží zjistit, co tragédii způsobilo.
Pozemní lanovka, která vypadá jako lisabonská typicky žlutá tramvaj, vykolejila po osmnácté hodině našeho času a podle dostupných záběrů při narazila do budovy v relativně úzké strmé ulici při sjíždění dolů.
Oblast u náměstí Restauradores je v portugalské metropoli jedna z turisticky nejvytíženějších a je ikonickou pamětihodností. Lanovkou se dá dostat na jednu ze známých vyhlídek a do čtvrti Bairro Alto.
Příčinu nehody a její okolnosti teď zjišťují vyšetřovatelé – desítky záchranářů krátce po nehodě z tramvaje vyprostili oběti, část z nich podlehla vážným zraněním. Policie dosud mezi mrtvými identifikovala řidiče lanovky. Mezi oběťmi byli zřejmě i dva Španělé. S odvoláním na dva diplomatické zdroje to uvedla agentura EFE.
Mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake uvedl, že místní ambasáda je v kontaktu s portugalskými úřady, o možných českých obětech nemá žádné informace.
Tři dny smutku
O příčinách nehody dosud není moc známo, případem se zabývají kriminalisté. Podle nich by patologové do čtvrtečního rána měli dokončit pitvy, které by měly přinést víc informací.
Provozovatel městské dopravy, firma Carris, uvedla, že společnost dodržovala všechny bezpečnostní nařízení a vyzval k řádnému prošetření nehody.
Krátce po nehodě vystoupil taky starosta Lisabonu Carlos Moedas. Nehodu nazval tragickým momentem pro město a vyhlásil tři dny smutku – to se týká i zrušení některých festivalů a slavností. Až do odvolání také město odstavilo z provozu další tři obdobné lanovky vedoucí k vyhlídkám a varovalo obyvatele Lisabonu, aby se v oblasti Gloria nezdržovali.
Podle výpovědí očitých svědků pro televizi SIC Noticias to vypadalo, jako když se lanovka zcela vymkla kontrole a do budovy narazila tak brutální silou, že se celý ten vagon rozpadl. Podle další svědkyně se údajně převrátila na kolemjdoucího u chodníku.
Soustrast obětem už kromě portugalských politiků vyjádřili taky lídři Španělska, Francie, Itálie, Ukrajiny nebo zástupci Evropské unie a OSN.