Policisté na letišti v Lisabonu zadrželi muže. Pašoval kokain ve falešných hýždích

Podle portugalských médií sice policisté neupřesnili, na jaké části těla měl pasažér drogu schovanou, ale z policejních snímků je zjevné, že drogu ukryl do zadního dílu svých pestrobarevných šortek.

Policie pak na hlavním nádraží v Lisabonu zatkla muže, jemuž byla patrně zásilka určena. Dvojice ve věku 32 a 40 let je obviněna z obchodu s drogami. Kokain by podle policie vystačil na 5000 dávek.

Nedávno například pákistánští celníci zadrželi Češku údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, odkud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat dále do Irska.