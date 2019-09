Ve Spojených státech začaly s předstihem připomínky kulatého výročí sametové revoluce. Podzim tam bude na různých místech plný akcí, které Američanům a Čechoameričanům listopadové události roku 1989 v Československu připomenou. Ta aktuální v sídle českého velvyslanectví ve Washingtonu má s revolucí hodně volnou souvislost, ale o to větší zájem vzbudila. V hlavní roli jsou pivo, a především zvířata k adopci. Od stálého zpravodaje Washington 7:39 14. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marta Kubišová je také součástí výstavy a informačních tabulích k výročí sametové revoluce, kterou si připomíná česká ambasáda v USA | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Opuštění psi, o které se stará a dává k adopci washingtonský spolek City Dogs Rescue, jsou zvyklí ukazovat se potenciálním novým majitelům na různých místech ve městě. Na diplomatické půdě ale mají premiéru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Washingtonské Chcete mě? Sametovou revoluci připomínají v USA díky Martě Kubišové. Natáčel zpravodaj Jan Kaliba

„Máme facebookovou stránku, kde si lidé mohou dopředu prohlédnout psy, které budeme na další akci představovat, a pak přijít osobně se setkat s tím, o kterého mají zájem,“ popisuje pro Radiožurnál spolupracovnice psího spolku Heather.

Akce na české ambasádě se jmenuj Pivo a štěkot. A kdo si pamatuje televizní pořad Chcete mě?, tak už není daleko od rozluštění tajenky, proč oslavy 30 let od sametové revoluce začínají ve Washingtonu právě takto.

„Rozhodli jsme se ukázat osobnost Marty Kubišové v plné šíři. Kromě jejího života, odkazu zpívání a kuráže bojovat proti komunismu, tak v Česku je známá i díky tomu, že podporuje adopci psů a koček,“ vysvětluje kulturní atašé české ambasády Šárka Ponroy-Vamberová.

Washingtonské “Chcete mě?”, koncert s Modlitbou, vystava Velvet Effect... oslavy 30 let od revoluce tu zacaly jako Hamlet bez Hamleta. Akorát za Hamleta si dosaďte: Marta Kubišová pic.twitter.com/5xJXStLJmi — Jan Kaliba (@JanKaliba) September 14, 2019

Písně Marty Kubišové

Marta Kubišová, byť nemohla přijet osobně, do Washingtonu ale přece dorazila, a nejen díky psí akci. Hlas ve slavných skladbách jí propůjčila Pavlína Horáková, prý i s osobním posvěcením.

„Byl to můj sen zazpívat si celý její koncert, tak jsem ráda, že jsem měla možnost si to ve Washingtonu vyzkoušet. Ona se hrozně smála a řekla nám, že ona se také Arethy Franklinové neptala na to, jestli může zpívat její písničky, takže proč se ptám já,“ vzpomíná Horáková na setkání s Kubišovou.

Režisér Špaček: Mechanismy, které umožnily nástup komunismu, fungují stejně. Lidé i nyní selhávají Číst článek

Portrét Marty Kubišové je také součástí výstavy, kterou se svými studenty vytvořila Renáta Fučíková. „Představujeme a vysvětlujeme prostřednictvím obrazů, ilustrací a velmi stručných textů, co se u nás v listopadu 1989 stalo,“ přibližuje ilustrátorka Renáta Fučíková

„Studenti, kteří se narodili ve druhé polovině devadesátých let, tak ty události nezažili. Ale zažili je jejich rodiče. Dala jsem proto studentům za úkol, aby se zeptali doma rodičů, babičky a dědy, co zažívali a co si o tom mysleli. A mám radost, protože to zobrazili velmi krásně. A to motto - Ať mír dál zůstává s touto krajinou – jsme umístili do středu výstavy,“ dodává.

Fučíková zároveň ve Spojených státech představuje svou novou knihu o Češích, co se prosadili v Americe.