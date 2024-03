Útok na Navalného spolupracovníka Volkova provedlo Rusko, hlásí litevská kontrarozvědka

Litevská kontrarozvědka podle Reuters uvedla, že napadení Volkova pravděpodobně zorganizovalo a provedlo Rusko a to nejspíš v souvislosti s ruskými prezidentskými volbami o nadcházejícím víkendu. Je pravděpodobné, že útok byl „operací organizovanou a provedenou Ruskem“, cituje z oficiálního sdělení litevských zpravodajských služeb agentura AFP.

Litevský prezident Gitanas Nauséda ve středu řekl, že útok byl zjevně dopředu plánován a zapadá mezi další provokace namířené proti jeho zemi. „(Ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi mohu vzkázat jen jedno: Nikdo se vás tady nebojí,“ řekl litevský prezident. Dodal, že úřady případ vyřeší a snad dopadnou viníky.

🚨Update: Alexei Navalny’s longtime aid Leonid Volkov assaulted with a hammer in Lithuania! Soviet Leader Stalin sent an assassin to kill Trotsky with a hammer in Mexico! 🔨 pic.twitter.com/wBDeSNfDsQ