Rusko si může znovu podmanit hospodářství Evropy. Tentokrát lithiem z nestabilní Bolívie

V Bolívii se nachází největší zásoby lithia na světě. Jihoamerická země v současnosti hledá obchodní partnery pro těžbu této suroviny, která je nepostradatelná pro rozvoj elektromobility. Mezi předními zájemci je i Rusko, které větří velkou šanci na to, jak si lithiem znovu zavázat Evropu. Tématu se věnuje německý list Die Welt.

Když Carlos Ramos, ředitel státní bolívijské společnosti pro těžbu lithia YLB, nedávno informoval veřejnost o hledání správného obchodního partnera, mohl si člověk připadat jako na castingu.

„Spolupracovat můžeme s více než jen jednou firmou,“ prohlásil Ramos o uchazečích, kteří soutěží o možnost podílu na těžbě lithia v Bolívii. O těžbu cenné suroviny bojuje šest podniků z Číny, Spojených států a Ruska.

Německo ze hry podle Die Welt vypadlo. V roce 2018 sice tehdejší spolkový ministr hospodářství Peter Altmaier s velkou pompou uzavřel spolupráci s bolívijskou vládou premiéra Eva Moralese. Kvůli politické situaci v Bolívii a pravděpodobně také kvůli nedostatečné strategii se ale toto partnerství dál nerozvíjí.

V Bolívii se podle americké vládní agentury United States Geological Survey nalézá 21 milionů tun zásob, v Argentině 19 milionů tun a v Chile necelých 10.

O surovinu, která je v současnosti nepostradatelná při výrobě baterií pro elektromobily, probíhá globální boj. Ten, kdo k lithiu získá přístup, bude totiž moci v budoucnu spolurozhodovat o jeho ceně a dostupnosti.

Další ruská surovina

Zdá se přitom, že Rusko má v Bolívii velké šance uspět. Pro Evropu to znamená jediné. A sice, že v případě úspěchu Moskvy v lithiovém pokeru se po plynu a ropě může stát znovu závislá na strategické surovině kontrolované Moskvou.

„Kdyby Rusko bylo v roli, ve které by mohlo lithiová pole v Bolívii kontrolovat, znamenalo by to pro něj kvůli významu této suroviny pro moderní hospodářství důležitou pozici,“ říká docent z kolumbijské univerzity Icesi Vladimir Rouvinski.

To je také důvod, proč Moskva v politické rovině dělá vše proto, aby přístup k lithiu v Bolívii získala. „Bolívie je jedním z prioritních partnerů Ruska v oblasti Latinské Ameriky a Karibiku,“ prohlásil ostatně ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov během loňské návštěvy svého bolívijského protějšku Rogelia Mayty v Moskvě.

To, jestli se Rusku podaří bolívijskou zakázku získat, ale záleží také na průběhu politického thrilleru v jihoamerické zemi, který začal v roce 2016.

Tehdejší prezident Evo Morales vyhlásil referendum, ve kterém měli obyvatelé dát zelenou jeho další prezidentské kandidatuře. Bolivijci se postavili proti, čímž prakticky ukončili Moralesovu politickou kariéru, připomíná Die Welt.

Nestabilní země

Morales, který sice slíbil, že vůli lidu přijme, ale kandidaturu nakonec legální soudní cestou prosadil. Od té doby v Bolívii panuje špatné politické klima.

V průběhu voleb v roce 2019 se vůči Moralesovi objevila kritika za podvodné jednání, které ale doposud nebylo nezávisle vyšetřeno ani vyvráceno. Bývalý prezident nakonec odstoupil pod tlakem armády, odborů a statisícových davů v ulicích.

Moc mezitím převzala prozatímní hlava státu Jeanine Anezová a uprostřed koronavirové pandemie zorganizovala volby, ve kterých vyhrálo Moralesovo Hnutí k socialismu (MAS). Morales se tehdy z vítězství nemohl radovat doma, pobýval v exilu. V hlasování proto triumfoval jeho stranický přítel Luis Arce.

Anezová byla letos odsouzena k deseti letům vězení za porušení ústavy a Morales, který se mezitím do Bolívie vrátil, popisuje události z roku 2019 jako převrat. Kontroverzní odsouzení Anezové je přitom politicky třaskavé, protože právní obec nyní považuje volby z roku 2019 a tím i vítězství Arceho za ústavně napadnutelné.

Pro podporovatele Moralese je skutečným prezidentem pouze on. Anezová zase v souvislosti se svým odsouzením mluví o zabijácké justici. To, že se bolívijské soudnictví stalo politickým pěšákem, potvrzuje také zvláštní zpravodaj OSN.

Morales navíc svému stranickému kolegovi a nástupci opakovaně hází klacky pod nohy, čímž oslabuje pozici Arceho. V této souvislosti se už mluví také o možném připravovaném převratu.

Příležitost pro Rusko

Právě v tomto bodě se naskýtá příležitost pro Rusko. Morales je totiž považovaný za zastánce ruského prezidenta Vladimira Putina a po ruské invazi na Ukrajinu se okamžitě postavil na stranu šéfa Kremlu. „Vyzýváme k mezinárodní mobilizaci, která zastaví expanzivnost NATO a Spojených států,“ prohlásil na začátku války Morales.

Lithium Lithium je stříbrolesklý velice reaktivní kov, v přirodě se vyskytuje jen ve sloučeninách. Je nejlehčí ze všech kovů a velmi měkký, tvoří ale pevné slitiny. Nejvíce se využívá k výrobě dobíjecích baterií do přenosné elektroniky (mobilní telefony, notebooky...) a na baterie do elektromobilů.

Podaří-li se Moskvě přivést Moralese zpět k moci, Rusko tím nejspíš získá přístup k těžbě bolívijského lithia. Dá se čekat, že politik bude na současného prezidenta Bolívie naléhat, aby dohodu o spolupráci v těžbě lithia podepsal právě s Rusy.

Podle experta Rouvinského by tak Morales Rusku vrátil laskavost za pomoc, kterou mu největší země světa poskytla. „Víme, že Moskva Moralese podporovala ve volební kampani,“ vysvětluje Rouvinski pro deník Die Welt.

Zatímco v Bolívii je boj o lithium v plném proudu, situace v Argentině a Chile je nejasná. „V Chile investoři prozatím čekají na budoucí politický rámec, který určí probíhající ústavní reforma,“ říká argentinský ekonom Carl Moses.

Největší nárůst produkce lithia lze v příštích letech očekávat v Argentině. „V tamním parlamentu stále leží zákon, který má podpořit celý výrobní řetězec, včetně produkce elektrobaterií a elektromobilů,“ cituje argentinského ekonoma Mosese německý list Die Welt.