Vojenský analytik: Rusko nemá na konflikt s Litvou dostatečné kapacity, očekávám provokace

Představitelé Ruska hrozí Litvě odvetou za to, že omezila možnosti přepravy zboží do Kaliningradu. Jakou reakci může Litva očekávat? Lukáš Dyčka, vojenský analytik z Baltic Defence College v estonském Tartu, řekl Radiožurnálu, že je na místě nevylučovat dopad na litevskou bezpečnost. Zároveň si ale myslí, že Rusko na velkou reakci nemá v kontextu války na Ukrajině prostor. Rozhovor Praha/Tartu 20:45 21. června 2022

Nákladní vlaky v Kaliningradu poté, co litevská vláda zakázala převážet po železnici zboží, na které se vztahují evropské sankce | Foto: Vitaly Nevar | Zdroj: Reuters

Litevská vláda o víkendu zakázala, aby přes její území přejížděly do kaliningradské oblasti vlaky se zbožím, na které se vztahují evropské sankce. Tajemník ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev na to v úterý reagoval prohlášením, že Moskva v nejbližší době přijme opatření, která „budou mít na Litevce vážný negativní dopad“. Dá se litevsko-ruský spor o spojení do Kaliningradu považovat jen za jakousi bilaterální roztržku, anebo může mít opravdu tato záležitost dopad i na bezpečnostní situaci v Pobaltí?

Dopad na bezpečnostní situaci bych úplně nevyloučil, to koneckonců v případě Ruska v současné době určitě vyloučit nejde, ale zároveň bych to ani nepřeháněl.

Ono se samozřejmě zdá, že Rusko je plně vytíženo konfliktem na Ukrajině. Navíc má spoustu jiných potíží třeba ve střední Asii. To znamená, že jeho schopnost rozptylovat se Litvou a problémy okolo Kaliningradu je docela malá. Z toho také potom bude plynout, že jeho šance nějak situaci změnit bude poměrně omezená.



Dá se tedy představit, jakou podobu může mít rázná odpověď Moskvy?

Bude to určitý komplexní mix různých diplomatických kroků ze strany Ruska. Určitě velká dezinformační kampaň, která už koneckonců začala. Ruská menšina v Litvě, která tím má být zasažena, je ale poměrně malá.

Potom si lze představit některé provokace v oblasti Baltského moře a případně třeba narušování vzdušného prostoru Litvy, což se koneckonců už také začalo dít.

Význam Kaliningradu

Jak velký význam má pro Rusko ze strategického a vojenského hlediska kaliningradská oblast?

Na jednu stranu má velký význam, protože je to do určité míry velká černá noční můra Severoatlantické aliance. Zajištění spojení mezi Kaliningradem a Ruskem, potažmo Běloruskem, je ruským cílem.

Zároveň Severoatlantická aliance v této oblasti v současné době dominantně plánuje veškeré svoje případné obranné operace. Všechny armády aliance, včetně třeba české, se na operace v tomto prostoru připravují. Z tohoto pohledu, je Kaliningrad poměrně významný.

Znamená to ale také, že je to velká zátěž pro Rusko samotné, které musí enklávu udržovat. A to se teď projevuje právě neschopností zajistit dopravu surovin a materiálu do oblasti.

O Pobaltí se mluví jako o dalším možném ruském cíli. Souvisí litevské rozhodnutí ztížit Rusku možnost přepravy materiálu ke Kaliningradu, řekněme, i se snahou posílit bezpečnost v oblasti?

Spíše ne. Spíš bych v tom viděl určitý, řekněme, principiální a hodnotový postoj Litvy. Zároveň je Litva známá třeba tím, že se například nebojí provokovat i Čínu v situaci s Tchaj-wanem.

Litva a její politická reprezentace v současné době funguje jako takový lakmusový papírek, který západní společenství vůči těmto diktátorským režimům má. Z toho pohledu jde určitě mnohem víc o hodnotový postoj než nějaký bezpečnostně orientovaný.

Situace na Ukrajině

Na Ukrajině zatím probíhají tuhé boje o Severodoněck. V jaké síle? Jaké zbraně hrají v tuto chvíli rozhodující roli?

Myslím, že o tom bylo v současné době už řečeno poměrně hodně. Dominantním typem zbraně na východní Ukrajině je dělostřelectvo. Dá se to ilustrovat třeba na spotřebě dělostřelecké munice.

Ukrajinci denně podle dat, které lze dostat, spotřebují zhruba čtyři až šest tisíc kusů dělostřeleckých granátů, Rusové jich spotřebují asi šedesát tisíc za den. To ukazuje na obrovský nepoměr, a zároveň na oblast, ve které mají Rusové obrovskou převahu. Navíc se dá také vysledovat, že ztráty ukrajinské armády, které se ze začátku nezdály být moc velké, v současné době narůstají právě působením dělostřelecké palby ze strany Ruska.

Na jihu hlásí ukrajinská armáda dílčí úspěchy v postupu směrem k městu Cherson. Mají ukrajinské síly reálnou šanci město osvobodit?

Spíše nemají. Jednak už kvůli tomu nepoměru množství materiálu a jednak informace, které máme, obvykle většinou pochází jenom z ukrajinské strany. Samozřejmě můžeme být Ukrajině naklonění, ale musíme si uvědomit, že informace, která nám Ukrajinci dávají, jsou v podstatě sdíleny s námi proto, aby nějakým způsobem zlepšily jejich obraz v našich očích. To znamená, že úspěchy na frontě ve skutečnosti nejsou tak veliké, jak by se mohlo zdát.