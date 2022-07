Litva se bude řídit doporučením Evropské unie. Povolí přepravu ruského zboží do Kaliningradské oblasti

Litva se bude řídit středečním doporučením Evropské komise a umožní, aby se ruské zboží podléhající sankcím Evropské unie po železnici dostalo do ruské Kaliningradské oblasti, která je na baltském pobřeží obklopena Polskem a Litvou. S odvoláním na litevské ministerstvo zahraničí to uvedla agentura Reuters. Vilnius tak změnil své rozhodnutí, kdy přes litevské území do Kaliningradu zakázal přepravovat zboží, na které se vztahují protiruské sankce.

