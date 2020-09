Litevci mají největší obavu, aby se Bělorusko nestalo součástí Ruska, říká český velvyslanec v Litvě

Pokud by došlo ke scénáři ruské invaze do Běloruska, tak by Litva byla ze dvou stran obklopena Ruskem. Toho se Litevci bojí a považují to za nebezpečí, vysvětluje český velvyslanec v Litvě Vít Korselt. Jak hledí Litevci historicky na Bělorusko? A jak vnímají běloruskou opozici? Dvacet minut Radiožurnálu Vilnius 14:21 16. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běloruskem zmítají demonstrace | Zdroj: ČTK/AP

„Litva se s Běloruskem snaží o korektní vztahy, ale jsou tam body, které vyvolávají napětí, jako je jaderná elektrárna… Ale Litva má největší obavu, aby se Bělorusko nestalo součástí Ruska, to je pro něj noční můra,“ říká velvyslanec.

Ruský prezident Vladimir Putin slíbil v Soči Alexandrovi Lukašenkovi podporu, a to i finanční ve výši půl druhé miliardy dolarů. Co by výměnou za podporu mohlo Rusko od Lukašenka požadovat?

„Lukašenko se poslední dobou snažil o trochu nezávislejší politiku, nedohodli se na ceně ropy, takže kupovali ropu, která šla přes litevský přístav ze Spojených států,“ říká s tím, že mezi Ruskem a Běloruskem může dojít k prohloubení vztahů, což je varianta, kterou by nikdo v Litvě nechtěl.

„Litva je jedna z nejaktivnějších na evropské půdě, která volá pro větší angažovanost EU, větší podpoře běloruské občanské společnosti, byly posíleny finance na univerzitu, aby tam mohlo studovat více Bělorusů,“ přibližuje.

Lidský řetěz z Vilniusu

Neformální vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská skončila právě v Litvě, což se podle Korselta dalo očekávat. „Litevská vláda ji považuje za vůdce země. Oficiální stanovisko litevské vlády je, že Cichanovská volby v Bělorusku vyhrála,“ konstatuje.

Podle něj se také v Litvě počítá s masivnější emigrací z Běloruska, vše ale komplikuje situace s covidem, protože Litva je v tomto ohledu velmi přísná. „Ale už teď dávají výjimky a humanitární víza,“ dodává.

Jednoznačnou podporu běloruské opozici podle velvyslance vyjadřuje i litevská veřejnost. „Největší akcí byl lidský řetěz z Vilniusu až na běloruskou hranici, pořádají se i další akce,“ přibližuje.