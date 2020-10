Vláda rozdává obyvatelům Vilniusu jodové tablety. Litva se obává nové jaderné elektrárny v Bělorusku

Úřady ve Vilniusu preventivně nabízejí obyvatelům města zdarma jodové tabletky, informoval polský portál gazeta.pl. Souvisí to s tím, že Bělorusko nedávno spustilo řízenou štěpnou reakci v prvním bloku jaderné elektrárny Astravec, která leží jen 50 kilometrů od litevského hlavního města. Vilnius 7:32 21. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běloruská jaderná elektrárna Astravec | Foto: Vasilij Fedosenko | Zdroj: Reuters

Litva má obavy o bezpečnost elektrárny, může podle ní škodit jejím obyvatelům, životnímu prostředí i národní bezpečnosti. Úřady pobaltské země proto nakoupily čtyři miliony jodových tabletek, které si nyní mohou na speciální recept bezplatně vyzvednout v lékárnách obyvatelé Vilniusu.

„Každý, kdo bydlí ve vzdálenost do sta kilometrů od elektrárny, by měl takovou tabletku mít. Všichni by měli vědět, jak se chovat v případě havárie,“ řekla litevská ministryně vnitra Rita Tamašunienéová, podle které vláda chystá informační kampaň.

V uplynulých měsících jodové tabletky už dostali obyvatelé žijící u litevsko-běloruské hranice. Mají zabránit tomu, aby se lidem v prostředí zasaženém případně radioaktivním zářením nahromadil ve štítné žláze radioaktivní jod.

Elektrárnu Astravec staví ruská státní korporace Rosatom. Část zařízení dodaly české firmy, šlo například o armatury, čerpadla nebo potrubí.