Lizcová: Deportace lidí z Německa je kontroverzní téma. Neřešení problémů s migrací nahrává AfD

Od jmenování německé koaliční vlády s kancléřem Friedrichem Merzem (CDU) uplynuly už tři měsíce. Před volbami sliboval deportační ofenzivu, která se smíšenými výsledky a reakcemi probíhá. Hostem pořadu Českého rozhlasu Dvojka Jak to vidí... byla vedoucí katedry německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií FSV UK Zuzana Lizcová. Přiblížila i to, jak Němci hodnotí novou obchodní dohodu mezi EU a Spojenými státy. Jak to vidí... Berlín 11:29 30. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Myslím si, že i sociální demokracie (SPD) v současné době vnímá to, že migrace je velmi polarizující téma ve společnosti. A neřešení problémů, které reálně existují, rozhodně nahrává hlasy pravicově populistické AfD,“ říká Lizcová | Foto: Andreas Arnold | Zdroj: Profimedia

Tento týden uzavřela Evropská unie se Spojenými státy obchodní dohodu. Pro zboží z EU bude při dovozu do USA platit 15procentní clo, které se týká i aut. Evropa má také od amerických firem nakoupit energie a vojenský materiál za stovky miliard. Na některé výrobky ale existují výjimky a nulové clo. Naopak ocel a hliník zůstávají v 50procentní celní hranici.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem byla Zuzana Lizcová, expertka na mezinárodní vztahy. Moderuje Věra Štechrová

„Dohodu v Německu hodnotí podobně jako v jiných evropských státech. Smíšeně. Ozývají se hlasy, že je dobře, že vůbec nějakou dohodu máme,“ vysvětluje odbornice Lizcová.

„Dále z Německa zaznívá, že toto ještě nemusí být finální podoba a že Trump možné zvyšování cel může jako nástroj používat i nadále. Ale ozývají se i hlasy, že to není katastrofa, že to německá ekonomika může přežít a že je nejdůležitější to, že momentálně mají firmy alespoň nějakou jistotu,“ dodává.

V této situaci je podle vedoucí katedry německých a rakouských studií velmi těžké předpovídat, jak dohoda dopadne na ekonomiku. „Nicméně někteří ekonomové už se s těmi analýzami hlásí. Pokud by ta cla byla v této výši, tak to není pro německou exportně orientovanou ekonomiku likvidační,“ zmiňuje.

„Na druhou stranu to samozřejmě může výrazně zbrzdit exporty do USA, které jsou velmi podstatným partnerem Německa. Bude záležet na konkrétních branžích, na konkrétních firmách, jak se to na nich projeví,“ upozorňuje.

6:56 Ministři EU se shodli na tvrdším přístupu k migraci. ‚Merz plní sliby, ale lidé mu nevěří,‘ říká Novotný Číst článek

Migrační politika

Německo v posledních dnech vypravilo hned několik deportačních letů. 81 lidí se vrátilo do Afghánistánu, 43 mužů do Iráku. Připravují se i deportace do Sýrie. Nynější německý kancléř Merz před volbami sliboval deportační ofenzivu.

„Deportace lidí, kteří jsou podezřelí ze spáchání trestných činů v Německu, do zemí původu, je velmi kontroverzní téma. Ne všichni jsou pravomocně odsouzeni a není jasné, do jakých podmínek se do zemí původu vracejí,“ přibližuje Lizcová.

Názory vládních stran CDU/CSU a SPD na migrační politiku se podle ní výrazným způsobem přiblížily: „Myslím si, že i sociální demokracie (SPD) v současné době vnímá to, že migrace je velmi polarizující téma ve společnosti. A neřešení problémů, které reálně existují, rozhodně nahrává hlasy pravicově populistické AfD.“

„Hodně voličů sociálních demokratů přešlo k této straně a i sociální demokracie, která dříve byla spíše pro vstřícnější imigrační politiku, nyní přichází na to, že skutečně musí v tomto postoji něco změnit,“ doplňuje Lizcová.