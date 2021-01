Kongres udělil generálu Austinovi výjimku. Otevřel mu tak cestu do čela ministerstvo obrany

Americký Kongres ve čtvrtek otevřel cestu pro rychlé potvrzení vysloužilého generála Lloyda Austina do pozice ministra obrany. Kandidátovi nominovanému do funkce prezidentem USA Joem Bidenem udělil výjimku ze zákona, který vyžaduje, aby bývalí členové americké armády před usednutím do čela Pentagonu strávili mimo ozbrojené složky alespoň sedm let. Austin armádu opustil v roce 2016. Washington 6:36 22. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generál Lloyd Austin již v úterý absolvoval slyšení v senátním výboru | Foto: Jim Lo Scalzo | Zdroj: Reuters

Sněmovna reprezentantů schválila výjimku pohodlnou většinou 326 ku 78. Senát podle agentury Reuters projevil svou podporu Austinově kandidatuře tím, že hlasoval záhy po sněmovně, výjimku schválil 69 hlasy pro ku 27 proti.

O samotném Austinově potvrzení do funkce rozhodne opět Senát, kde mají demokraté převahu díky viceprezidentce Kamale Harrisové, jež disponuje pravomocí rozhodnout vyrovnané hlasování. Demokraté i republikáni mají v horní komoře shodně 50 křesel.

Austin již v úterý absolvoval slyšení v senátním výboru a demokraté chtějí jeho potvrzení vyřídit co nejrychleji. Podle agentury AP by se to mohlo podařit do konce týdne. Vysloužilý generál s bohatými zkušenostmi z Blízkého východu by se tím stal prvním černochem v čele amerického ministerstva obrany.

Kongres schválil podobnou výjimku od druhé světové války pouze dvakrát, podruhé teprve před čtyřmi lety, kdy ji obdržel kandidát tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa Jim Mattis. Před ním ji získal naposledy George Marshall v roce 1950.

Někteří kritici se obávají, že vývoj z posledních let stanovuje v USA nebezpečný precedent. Biden však svou volbu na ministra obrany obhajoval s tím, že „si to žádá tento okamžik v naší historii“.

Princip civilní kontroly nad ozbrojenými složkami je hluboce zakořeněný v americkém politickém systému, mimo jiné kvůli obavám zakladatelů USA z možných vojenských převratů. Proto je prezident ze své funkce vrchním velitelem vojenských sil a vojenští lídři nemohou volně přecházet z armádních postů do pozice ministra obrany.