Lochneská příšera a další bájní tvorové. Britská pošta představila sadu známek s mytickými motivy

Trump podepsal výnos na zrušení ministerstva školství. ‚Učitelům bude lépe,‘ slíbil

„Zavřeme ho co nejdříve, co to půjde,“ uvedl Trump s tím, že „ministerstvo nedělá dobrotu“ a že další země si vedou lépe v žebříčku vzdělávání než USA. Ke zrušení ale potřebuje souhlas Kongresu.