Lockdown nemá být hlavní nástroj boje proti covidu, varuje zmocněnec WHO. ‚Dělá z chudých ještě chudší.‘

Lockdown nemá být tím hlavním nástrojem v boji proti koronaviru. V rozhovoru pro britský magazín The Spectator to řekl zmocněnec Světové zdravotnické organizace (WHO) pro covid-19 David Nabarro. A upozornil, že takováto tvrdá omezení způsobují značné ekonomické škody. V Česku se přitom o lockdownu v posledních dnech hodně diskutuje. Londýn/Praha 17:14 12. října 2020 „Ve Světové zdravotnické organizaci nehájíme lockdowny jako hlavní nástroj boje s virem," řekl David Nabarro

Lokdown, tedy zásadní omezení života lidí i ekonomiky, má být podle Nabarry v boji proti koronaviru krajní možností.

„Ve Světové zdravotnické organizaci nehájíme lockdowny jako hlavní nástroj boje s virem. Za opodstatněný ho považujeme jen v případě, kdy je využit k reorganizaci – znovuseskupení sil a ochraně vysíleného zdravotnického personálu. V obecné rovině bychom to ale raději nedělali,“ uvedl Nabarro v rozhovoru pro list The Spectator.

Upozornil také, že taková omezení způsobují značné škody, a to nejen globální ekonomice. „Lockdowny mají jen jediný důsledek, na který nesmíme nikdy zapomínat, a to je, že dělají z chudých ještě chudší. Nepoužívejme lockdowny jako primární nástroj zvládání epidemie,“ řekl Nabarro.

Lockdown v Česku?

Česká vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) bude v pondělí v podvečer jednat o dalším zpřísnění opatření, která by měla omezit šíření koronaviru mezi lidmi. Platit mají od středy.

Babiš v sobotu po zveřejnění pátečního rekordního nárůstu nových případů přes 8000 opakovaně nevyloučil možnost, že Česko bude muset k lockdownu přistoupit.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ale v neděli odmítl, že by mohlo dojít na lockdown ve smyslu úplného zadržení lidí v domovech.

„Pokud bychom si pod ním (lockdownem) měli představit, že tady všechno zastavíme, zůstaneme doma a 14 dnů nebo tři týdne neopustíme své domy, tak to určitě nenastane,“ řekl pro CNN Prima News.

A ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) také v nedělní Partii televize Prima odmítl ekonomický lockdown.

„Celkový ekonomický lockdown nechceme zrealizovat. S největší pravděpodobností se nezavřou obchody, restaurace a služby, jako tomu bylo na jaře. Budeme ale tlačit na to, aby se omezilo shromaždování a shlukování lidí,“ řekl.

Proti lockdownu v neděli vystoupil také prezident Miloš Zeman. „Jsem proti lockdownu, který by ohrozil ekonomiku, protože se domnívám, že Česká republika si už druhý lockdown nemůže dovolit,“ řekl pro server Blesk.cz.

Uzavření ekonomiky podruhé by podle něj mělo podobné sociální důsledky jako virus. Při dalším zadlužení by se podle něj České republice zhoršil rating, a úvěry by se tak prodražily.