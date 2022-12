Muže údajně zodpovědného za bombový útok nad skotským Lockerbie Libye do USA zatím nevydá

V první polovině prosince se do vazby ve Spojených státech amerických dostal Libyjec, který údajně sestrojil pro atentát nad městem Lockerbie bombu.

Bývalý šéf libyjské zpravodajské služby Abdalláh Senússí, který měl být do Spojených států vydán, je švagrem někdejšího diktátora Muammara Kaddáfího, jemuž sloužil jako jeden z nejbližších pobočníků.

Dvaasedmdesátiletý Senússí, pověstný svou brutalitou, se v současnosti nachází ve špatném zdravotním stavu ve vězení v Tripolisu. Útok na let Pan Am z roku 1988, při kterém přišlo o život 270 lidí, Senússí údajně řídil. Americké občanství mělo 190 obětí útoku.

Kaddáfího vláda přijala zodpovědnost za útok na let Pan Am nad skotským městem Lockerbie až v roce 2003. Další Libyjec, který se na atentátu podílel sestrojením bomby, Adžíla Muhammad Masúd, je ve vazbě ve Spojených státech. Americké ministerstvo spravedlnosti to potvrdilo 11. prosince.

Masúd má stanout před soudem ve Washingtonu, a bude tak prvním z údajných pachatelů atentátu, kterého budou soudit na americkém území. Americké ministerstvo nesdělilo, jak se podařilo Masúda zadržet, a jeho rodina tvrdí, že byl nezákonně unesen.

The Guardian uvedl, že jej bez soudního příkazu zadržely milice obviněné ze systematického porušování lidských práv.

Tlak veřejnosti

Velvyslanectví Spojených států v úterním vyjádření uvedlo, že proces s Masúdem proběhl „v souladu se zákonem a byl veden ve spolupráci s libyjskými orgány“.

Vydání Masúda vyprovokovalo v Libyi hněv veřejnosti a prozatímní premiér Abdal Hamíd Muhammad Dbaíbá se kvůli němu dostal pod silný tlak, což patrně vedlo k odložení plánů na vydání Senússího.

Ten je jinak v Libyi poměrně neoblíbenou postavou a na rozdíl od Masúda nemůže být vykreslován jako pouhý pěšák plnící rozkazy. V roce 2011 byl na Senússího vydán zatykač Mezinárodním trestním soudem za jeho roli v násilnostech proti opozičním demonstrantům na počátku libyjského povstání.

Stejně tak Senússí podle deníku The Guardian stál za údajným spiknutím libyjské rozvědky s cílem zavraždit koncem roku 2003 saúdskoarabského korunního prince Abdalláha ibn Abda Azíze Saúda.

„Původní plán byl nejdříve poslat do Spojených států Masúda a pak jim předat Senússího. Jednalo se o tom měsíce. Ale pak se toho úředníci začali obávat,“ uvedl nejmenovaný libyjský činitel.

Získání Senússího by pro administrativu amerického prezidenta Joea Bidena znamenalo významný, i když kontroverzní úspěch ve snaze o řešení desítky let starých případů úmrtí amerických občanů, uvedl The Guardian.

Jediným odsouzeným za atentát nad Lockerbie byl důstojník libyjských tajných služeb Abdal Basat Alí Midžrahí, jehož podle deníku The Guardian do operace naverboval právě Senússí. V lednu 2001 dostal Midžrahí doživotí, ze skotského vězení byl ale v srpnu 2009 propuštěn ze zdravotních důvodů a v květnu 2012 zemřel v Libyi.