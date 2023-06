Americká námořní flotila je bohatší o nový bitevník. Jeho první cesta povede do přístavu Pearl Harbour

Do americké námořní flotily přibyla nová loď. Do plné pohotovosti se tento týden v přístavu v Baltimoru začlenil bitevník s názvem Carl M. Levin. Jeho první cesta povede přes Panamský průplav do přístavu Pearl Harbour na souostroví Havaj. Radiožurnál byl jedním ze světových médií, která dostala pozvání na palubu lodě před její inaugurací. Fotit bylo ale na palubě zakázáno.

