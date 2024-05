Loď, která v Baltimoru narazila do mostu, měla problémy už před vyplutím, vyplynulo z vyšetřování

Nákladní loď, která v březnu narazila do přístavního mostu v americkém městě Baltimore, postihly několik hodin před vyplutím dva výpadky proudu. Další dva přišly bezprostředně před havárií, která skončila zřícením ocelové mostní konstrukce. V předběžné zprávě zveřejněné v úterý to uvedli vyšetřovatelé z amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB). Baltimore 12:31 15. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nákladní loď, která v březnu narazila do přístavního mostu v americkém městě Baltimore, postihly několik hodin před vyplutím dva výpadky proudu | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

Už dříve vedení úřadu oznámilo, že vyšetřování se zaměřuje na problémy s elektřinou, které posádku lodi Dali potkaly. Ze záběrů její havárie bylo patrné, že na plavidle naloženém stovkami kontejnerů těsně před nárazem do mostu vypadl proud.

První výpadek ovšem přišel už deset hodin před vyplutím, kvůli omylu jednoho z členů posádky při údržbě, uvádí nová zpráva. Posádka záhy problém vyřešila, ovšem nedostatečný tlak paliva v generátoru způsobil další výpadek v přístavu, cituje ze zprávy deník The Wall Street Journal. Po zahájení plavby v noci na 26. března elektrické systémy selhaly ještě dvakrát, což podle NTSB ochromilo klíčové vybavení lodi.

Posádka za této situace ztratila nad plavidlem kontrolu a narazila do mostního pilíře, načež se ocelová konstrukce Francis Scott Key Bridge sesypala do vody. Předběžná zpráva podle médií poskytuje dosud nejpodrobnější popis událostí, které k havárii vedly, vyšetřovatelé však stále přesnou příčinu některých výpadků neurčili. NTSB také podle deníku The Washington Post nenaznačil, zda posádku Dali podezírá z jakéhokoli pochybení.

Případ vyšetřuje i Federální úřad pro vyšetřování (FBI), nikdo však zatím v této souvislosti nebyl obžalován. Město Baltimore a jeden místní podnikatel u federálního soudu nařkli singapurské provozovatele lodi z nedbalosti, ti už předtím jakékoli provinění odmítli.

Havárie lodi způsobila smrt šesti dělníků z Latinské Ameriky, kteří v době nárazu do pilíře pracovali na údržbě vozovky na mostě a nestihli utéct do bezpečí. Zřícení mostu přes ústí řeky Patapsco ochromilo jeden z nejrušnějších přístavů ve Spojených státech, který po více než sedmi týdnech stále není plně otevřený. Úřady chtějí provoz plně obnovit s koncem měsíce.