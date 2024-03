Logické vyústění, reaguje na přerušení mezivládních konzultací bývalý ministr Káčer

Co znamená tento krok české vlády pro česko-slovenské vztahy? Jak to hodnotíte?

Domnívám se, že pro kabinet Petra Fialy to nebylo lehké rozhodnutí, protože empatie na straně současné vlády vůči Slovensku je silná a vzájemné spojenectví bylo vnímané jako velmi důležité.

Zároveň rozhodnutí chápu, jelikož mu předcházela řada složitých skutečností. Robert Fico si myslí, že může verbálně urážet kohokoliv jakýmkoliv způsobem. Začal nevybíravým způsobem při příležitosti výročí ruského útoku na Ukrajinu a později pokračoval při setkání, které svolal prezident Emannuel Macron v Paříži.

Zde urážel nejen Česko, ale i všechny ostatní spojence. Setkání nazýval válečnou poradou, kde se řinčelo zbraněmi. Následná tisková konference v Praze a setkání ministra obrany Juraje Blanára se Sergejem Lavrovem v Turecku byly skutečnou poslední kapkou.

Z těchto důvodů chápu, proč je ono diametrální rozcházení se v názoru tak zásadní pro vývoj slovensko-českých vztahů. Zároveň je nutno říci, že jednání premiéra Fica je natolik urážlivé, že by bylo s podivem, kdyby si Petr Fiala po podobných výrocích znovu sedl k jednacímu stolu a tvářil se, že je všechno v pořádku. To by byla, dle mého názoru, úplná ztráta tváře.

Jaká je teď strategie slovenského premiéra Fica vůči válce na Ukrajině?

Jeho strategie úzce souvisí s výhradně proruskou rétorikou.

Vše, co řekne, je jako z kremelského handbooku. Chová se, jako by sloužil ruské propagandě, ničemu jinému. Premiér razí názor, že spojenci a zbytek světa, který podporuje Ukrajinu, nehovoří o míru, nestarají se o mír.

Tvrdí, že míru dosáhneme tím, že Slovensko přestane podporovat Ukrajinu a dodávat zbraně. Podobný postoj je absolutně šílený. Přestat podporovat Ukrajinu a přestat podporovat dodávky zbraní by sice znamenalo mír, ale dle ruských podmínek.

Zničení Ukrajiny by představovalo významnou bezpečnostní výzvu pro Slovensko, Česko i pro celý region. Prohlášení Roberta Fica jsou z toho důvodu do takové míry nemyslitelná a urážlivá, že přerušení vzájemných vládních konzultací je logickým vyústěním.

Vyjádření podobného typu by mohla být přijatelná snad jen pro Viktora Orbána.

Má Robert Fico na Slovensku podporu obyvatel v tomto svém konání?

Podporu obyvatel má dle průzkumů stejnou. Kdyby se nyní konaly volby, dopadly by v zásadě stejně jako před časem.

Otázkou je, jak dlouho bude podpora voličů trvat. Tristní skutečností zůstává fakt, že veřejnost podporuje únos demokracie, nejen v zahraničněpolitických otázkách, ale i těch vnitropolitických.