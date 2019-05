Červený double-decker na vodíkový pohon. Londýn pořídí 20 nových bezemisních autobusů

Dopravní podnik v Londýně pořídí 20 autobusů na vodíkový pohon. Červené double-decker budou první svého druhu na světě. Cestující by měly začít vozit již během příštího roku. Britská metropole je zařadí do své bezemisní flotily čítající 165 vozidel, zejména elektrobusů. Londýn 19:43 25. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Londýňanům se zase bude o něco lépe dýchat. Britská metropole totiž objednala dvacítku nových double-deckerů na vodíkový pohon | Zdroj: Profimedia

První vodíkový autobus si už na začátku května prohlédl londýnský starosta Sadiq Khan. Místo motoru má červený double-decker vzadu soustrojí různých trubek, nevydává téměř žádný zvuk a hlavně má nulové emise.

Londýn v posledních letech bojuje se znečištěným ovzduším. Nízkoemisní a bezemisní vozidla hromadné dopravy v tomto směru mají situaci zlepšit.

„My všichni máme svou roli v čištění toxického vzduchu v Londýně a vždycky jsem říkal, že společnost Transport for London by měla mít vůdčí roli. Investujeme rekordních 85 milionů liber do modernizace našeho autobusového parku a jsem hrdý na to, že Londýn má nyní největší autobusový park s nulovými emisemi v Evropě," řekl pro server Daily Mail londýnský starosta.

V Česku není žádný

Jeden autobus bude stát zhruba půl milionu liber, což je v přepočtu 14,5 milionu korun. První vodíkové double-deckery by se měly dostat do provozu během příštího roku. V České republice zatím žádný vodíkový autobus nejezdí.

Podle Svazu dopravních podniků je ale v Česku v provozu asi 45 elektrobusů. Například pražský dopravní podnik chce do budoucna nakoupit přes 20 autobusů na elektřinu, říká Radiožurnálu mluvčí podniku Aneta Řehková.

„První se týká pořízení zhruba 13 -15 kusu kloubových bateriových trolejbusů a dále předpokládáme pořízení 14 kusů standardních elektrobusů,“ vypočítává.

Nedostatek stanic

Výhoda vodíku je, že ho načerpáte do vozidla za několik minut, kdežto elektromotor dobíjíte klidně i několik hodin. Vodíkové články jsou zase oproti elektrické baterii výrazně dražší.

„Vodíkový pohon je složitější v tom, že palivový článek obsahuje elektrický pohon a baterii, takže tam je víc těch zařízení. Navíc palivový článek je stále docela drahá záležitost,“ vysvětluje šéfredaktor webu Hybrid.cz Jan Horčík.

Největší překážkou v rozvoji vodíkového paliva tak není cena vozů. Ta rok od roku klesá. Problém je v první řadě v nedostatečné síti plnicích stanic. V Česku není veřejná ani jedna. Unipetrol ale chce do budoucna postavit dvě vodíkové plnící stanice v síti čerpacích stanic Benzina. Jednu v Litvínově a druhou na pražském Barrandově.