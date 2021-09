Britská vláda do měst kvůli nedostatku paliva vyslala rezervní flotilu cisteren. Do pomoci se zapojí i armáda

Vláda do ulic britských měst odpoledne vyslala svou rezervní flotilu cisteren, zhruba 80 vozidel podle britského ministra pro podnikání Kwasiho Kwartenga řídí civilní řidiči. V příštích dnech se zapojí do snahy ulevit od současné krize s pohonnými hmotami v Británii také armáda. Připraveno je na 150 vojenských řidičů a dalších 150 příslušníků armády, kteří jim budou poskytovat podporu, uvedl server BBC News.

Británie se už téměř týden potýká s panickým nakupováním pohonných hmot, kvůli kterému jsou mnohé čerpací stanice bez zásob. Petrochemické společnosti už dříve upozornily, že nemají dostatek řidičů, kteří by naftu a benzin mohli přivézt.

Johnson se pokusil utlumit obavy veřejnosti a prohlásil, že zásobování se vrací k normálu. Obyvatele vyzval, aby nepanikařili a netankovali do zásoby. V mnoha regionech však zůstaly zavřené stovky čerpacích stanic a motoristé stále čekali ve frontách, aby mohli natankovat.

Reportéři agentury Reuters ve středu brzy ráno zaznamenali dlouhé fronty u čerpacích stanic na severu Londýna a na frekventované okružní dálnici M25. Některé stanice opět vyvěsily cedule, že pohonné hmoty nemají. Nedostatek vedl k výzvám, ať si přednostně mohou natankovat lékaři, zdravotní sestry a další nezbytní pracovníci, aby nemocnice a služby sociální péče fungovaly bez problémů.

Johnson zatím tuto iniciativu nevyslyšel. Nejvýrazněji se krize podle odvětvových skupin projevuje v Londýně, v dalších britských městech a dále na jihovýchodě země. Na některých čerpacích stanicích se strhly šarvátky, fotografie na sociálních sítích ukazují, že někteří lidé čerpají pohonné hmoty do plastových lahví od vody.

List Financial Times v podvečer uvedl, že se ve středu znovu otevřelo více čerpacích stanic než v předchozích dnech, což označil za známky zlepšení situace. Britská asociace prodejců pohonných hmot PRA podle listu ve středu sdělila, že bez zásob je zhruba 27 procent čerpacích stanic jejích členů. O den dříve hlásila 37 procent prázdných čerpacích stanic, v neděli a v pondělí odhadem 50 až 90 procent.

