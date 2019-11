V Londýně připomínají památku válečných veteránů. Přijely i matky vojáků Štěpánka a Marcina

Tato neděle je ve Spojeném království Dnem vzpomínek, takzvaný Remembrance Day. V průvodu, který v neděli prochází centrem Londýna, lidé uctí památku válečných veteránů. Mezi nimi jsou letos také tři desítky českých novodobých vojenských vysloužilců, účastníci zahraničních operací na Balkáně, v Iráku nebo v Afghánistánu. Do průvodu se zapojují i matky dvou českých vojáků, kteří zemřeli na misi loni v létě. Londýn 12:49 10. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uctění památky válečných veteránů u památníku věnovaného letcům, kteří bojovali v RAF. | Foto: Tomáš Sláma | Zdroj: Český legionář

Syn Ladislavy Štěpánkové Patrik Štěpánek zahynul vloni v srpnu ve svých pětadvaceti letech na misi v Afghánistánu. „Byla bych nejradši, kdyby tady byl Patrik, aby ten si to prošel, protože já tu nemám být. Tady mají být ti kluci,“ zamýšlí se Štěpánková, která přijela do Londýna uctít synovu památku. „Je to pocta všem vojákům, kteří padli za to, aby ostatní mohli žít v klidu a míru,“ připomněla Štěpánková význam celé akce.

Tři čeští vojáci zemřeli po útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu, uvedla armáda Číst článek

S třemi desítkami českých veteránů je v Londýně i Jitka Marcinová. Její syn Martin zahynul během sebevražedného útoku poblíž základny Bagrám v Afghánistánu spolu se Štěpánkem. „Je to pro mě symbolické uzavření toho všeho, co se nám přihodilo. Chtěla bych se přenést přes ten smutek, přes ten žal, který v sobě nosím,“ svěřila se před akcí Marcinová.

Pochod válečných veteránů se ve Velké Británii odehrává už po osmadevadesáté. Před třemi lety se jej poprvé zúčastnili i čeští vojenští veteráni, ale v České republice se tato tradice teprve rodí.

Úžasná úcta

„Poté, co se to stalo, byly reakce na sociálních sítích převážně pozitivní. Mrzí mě ale, že se tam našli lidé, kteří naše syny označovali za žoldáky. Byla bych ráda, aby ta osvěta byla trošku větší, aby lidi věděli, proč jezdí vojáci do cizích zemí,“ hodnotí Marcinová. „Tady je to naprosto neuvěřitelné, protože lidé se zde dívají na vojáky s úžasnou úctou,“ dodává k tomu Štěpánková.

Pochod válečných veteránů se odehrává vždy v neděli před 11. listopadem, tedy dnem válečných veteránů, kdy si připomínáme konec 1. světové války. Londýnského pochodu se pravidelně účastní deset tisíc veteránů a tradičně mu přihlížejí členové královské rodiny.