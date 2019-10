‚Můj výlet do cizí země ztroskotal. Umírám, nemůžu dýchat.‘ Řada z 39 mrtvých z kamionu je z Vietnamu

Většinu z 39 mrtvých lidí objevených v kamionu na jihovýchodě Anglie pravděpodobně tvoří Vietnamci. Konstatovaly to v sobotu zahraniční agentury, které se odvolávají na informace z venkovské oblasti, z níž oběti podle všeho pocházejí. Úřady to ale zatím nepotvrzují. Londýn 12:49 26. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamion, ve kterém se našlo 39 těl. | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

Těla našla policie hrabství Essex v noci na středu v průmyslové zóně Waterglade ve městě Grays východně od Londýna. Policie zpočátku uvedla, že se zřejmě jedná o Číňany, nicméně Peking tuto informaci nepotvrdil. Podle sdělení velvyslanectví Číny a Vietnamu představitelé obou zemí s britskou policií úzce spolupracují.

Jedenáct těl z kamionu bylo podle pátečních informací převezeno do nemocnice ve městě Chelmsford. Tam má být provedena pitva, na jejímž základě bude možné určit příčinu úmrtí, o které se zatím spekuluje.

Policie v souvislosti s nálezem mrtvých v Essexu zatím zadržela čtyři osoby. Z nich je už od středy ve vazbě pětadvacetiletý řidič kamionu ze Severního Irska. Jednoho podezřelého osmačtyřicetiletého muže zadržela policie podle serveru BBC na londýnském letišti Stansted.

Katolický kněz Dang Huu Nam z města Yen Thanh, ležícím v provincii Nghe An, agentuře Reuters řekl, že je ve spojení s rodinami obětí tohoto neštěstí. „Celý okres je ve smutku. Pro naši komunitu je to katastrofa,“ poznamenal. Dodal, že od rodin z oblasti ví, že jejich členové nebo příbuzní v této době cestovali do Británie a že s nimi teď není možné navázat spojení.

Zveřejněná textová zpráva

Bratr šestadvacetileté Pham Thi Tra My uvedl, že jeho sestra je možná jednou z obětí. Rodina zveřejnila textové zprávy, které jí přišly od Tra My dvě hodiny před příjezdem přívěsu na terminál Purfleet z belgického Zeebrugge. „Je mi to opravdu líto, mami a tati, můj výlet do cizí země ztroskotal. Umírám, nemůžu dýchat. Moc vás mami a tati miluju. Je mi líto, matko,“ stojí ve zveřejněné zprávě.

Vietnamské ministerstvo zahraničí v sobotu sdělilo, že dalo ambasádě v Londýně pokyn, aby pomohla britské policii při identifikaci obětí. K možné státní příslušnosti mrtvých se ale odmítlo jakkoli vyjádřit.

Reuters s odvoláním na březnovou zprávu americké organizace Pacific Links Foundation napsal, že Nghe An patří k nejchudším vietnamským provinciím. Pochází z ní řada obětí obchodování s lidmi, které skončily v Evropě.

Podle kněze Nama část obětí může být i ze sousední provincie Ha Tinh. Podle údajů zveřejněných ve státních médiích za prvních osm letošních měsíců z této provincie odešlo hledat práci jinde, včetně zámoří 41 790 lidí.