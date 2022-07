Zkroucené koleje, rozteklá ranvej. V Británii zaznamenali nejvyšší teplotu v historii

Britský meteorologický úřad Met Office na twitteru uvedl, že teplota bude přes den ještě stoupat. Kvůli vysokým teplotám se v zemi v pondělí i v úterý zastavila železniční doprava, některé školy zrušily výuku a svou činnost omezují i státní instituce či muzea.

Britský nejvyšší soud se musel uzavřít pro návštěvníky poté, co byl kvůli problémům s klimatizací nucen přesunout jednání na internet. Britské muzeum plánuje zavřít dříve.

Mnoho veřejných budov včetně nemocnic nemá klimatizaci, což je odrazem toho, jak neobvyklé je podobně extrémní horko v zemi známé spíše deštěm a mírnými teplotami, poznamenala agentura AP.

V Británii, která má v extrémních vedrech nebo při sněhové kalamitě potíže s udržením klíčových dopravních služeb, úřady vyhlásily nejvyšší výstrahu. Meteorologové už dříve předpovídali, že tři roky starý teplotní rekord padne.

Ministr dopravy Grant Shapps uvedl, že potrvá mnoho let, než Británie plně zmodernizuje svou infrastrukturu tak, aby dokázala odolat vyšším teplotám.

„Zaznamenali jsme značné narušení cestování,“ řekl stanici BBC. „Dnes pravděpodobně zažijeme nejteplejší den, jaký kdy byl ve Velké Británii. Infrastruktura, jejíž velká část byla vybudována ve viktoriánské době, prostě nebyla na takové teploty stavěna,“ uvedl ráno Shapps.

Vlna veder již týden sužuje velkou část Evropy. V Portugalsku, ve Španělsku a ve Francii ji provázejí rozsáhlé požáry.

V Británii provozovatelé železniční dopravy vyzvali lidi, aby cestovali pouze v nezbytných případech. Zrušili také několik spojů, včetně klíčové trasy mezi severovýchodní Anglií a Londýnem.

Společnost Network Rail, která spravuje většinu železniční sítě v Británii, zveřejnila snímek zkroucené kolejnice nedaleko Londýna.

