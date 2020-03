Londýnské metro i přes koronavirus zaplnili cestující. ‚Potřebujeme vaši spolupráci,‘ vzkázal jim starosta

Londýnské metro v pondělí zaplnili cestující navzdory výzvě, aby cestování omezili jen na to nejnutnější a spíše pracovali z domova. Informoval o tom zpravodajský web BBC. Ze snímků pořízených v době dopravní špičky je patrné, že Londýňané se v metru tísnili. To podle odborů rozhněvalo strojvedoucí a další zaměstnance londýnského dopravního podniku TfL, kteří zdůraznili, že za těchto podmínek nelze dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi lidmi. Londýn 21:15 23. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přeplněné londýnské metro, koronaviru navzdory. | Foto: pac | Zdroj: Reuters

Londýnský starosta Sadiq Khan vyzval občany, aby zůstali doma a aby hromadnou dopravu využívali jen pracovníci klíčových sektorů. Zdůraznil, že jinak „budou umírat lidé“.

Podle TfL v uplynulém týdnu počet cestujících v londýnském metru klesl o 70 procent a o 40 procent klesl počet pasažérů v autobusech. V porovnání s víkendem před rokem počet cestujících v metru podle TfL klesl o 87 procent. Někteří cestující si ale podle BBC stěžovali, že v důsledku snížení počtu spojů v metru se v jednotlivých vagonech nacházelo více lidí. Jednou z kritiků byla zdravotní sestra, která si přála zůstat anonymní, námitky vyjádřily také odborové organizace.

„Londýňané by vůbec neměli využívat dopravu, pokud to není absolutně nutné. Hromadnou dopravu by měli použít jen zaměstnanci krizového sektoru,“ uvedl Khan a doplnil, že „TfL dělá maximum pro zajištění bezpečné dopravy, ale stejně jako mnoho organizací se potýká s rostoucím počtem chybějících zaměstnanců a potřebuje, aby Londýňané v těchto těžkých chvílích spolupracovali“.

Minulý týden ve snaze zpomalit šíření koronaviru bylo do odvolání uzavřeno 40 z bezmála 300 stanic londýnského metra. Počet autobusových spojů byl rovněž zredukován a zrušeno bylo také noční metro. Uzavřeny byla také linka Waterloo and City a očekává se další omezení spojů.

Premiér Boris Johnson uvedl, že šíření koronaviru je mnohem rychlejší v Londýně ve srovnání se zbytkem země. K 22. březnu bylo v hlavním městě potvrzeno 1965 případů nákazy z celkových 5018 potvrzených případů ve Spojeném království.

Cestující se tlačí do dveří vagonu. | Foto: pac | Zdroj: Reuters