Macron navštívil Londýn, aby si připomněl projev Charlese de Gaullea. Jednal i s Borisem Johnsonem

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek zavítal do Londýna, kde si společně s princem Charlesem připomněl 80. výročí projevu Charlese de Gaullea. V něm generál vyzval Francouze k boji proti německé okupaci. Macron se setkal také s britským premiérem Borisem Johnsonem, s nímž mluvil o boji s pandemií a o budoucích vztazích Británie s Evropskou unií. Londýn 21:32 18. června 2020

Macron už dopoledne dorazil do pařížské Invalidovny a poté do památníku Mont Valérien nedaleko Paříže, který sloužil za druhé světové války německým okupantům jako popraviště. Poté vyrazil prezident do Londýna.

Od okamžiku, kdy generál Charles de Gaulle z londýnského exilu pronesl na vlnách BBC výzvu „Všem Francouzům“, ve čtvrtek uplynulo 80 let. Krajany vyzval, aby bojovali po boku spojenců za osvobození Francie od nacistické okupace. Třetí říše zaútočila na Francii 10. května 1940, 22. června podepsala Francie kapitulaci.

Následník britského trůnu, princ Charles, a jeho manželka Camilla přivítali francouzského prezidenta ve svém sídle v Clarence House. Při setkání Macron udělil Londýnu Řád čestné legie, který chce ocenit roli města v druhé světové válce. Británie na oplátku rozhodla udělit vyznamenání čtyřem francouzským odbojářům, kteří se ale čtvrteční akce neúčastní.

Setkání s Johnsonem

Později se Macron setkal také s premiérem Johnsonem, přičemž i do jejich setkání se promítla současná situace související s karanténními opatřeními a šířením koronavirové nákazy. „Čtrnáctidenní povinná karanténa se prezidenta Macrona netýká, ale protože se jedná o jednu z prvních státnických návštěv v době koronavirové pandemie, ne-li o úplně první, tak bylo velmi zajímavé sledovat, jak si státníci poradili s tím, že si nemohli podat ruce,“ popisoval pro Radiožurnál zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek, který se nachází ve Velké Británii.

„Podání rukou nakonec státníci nahradili různými posunky a gesty. Před schůzkou bylo také řečeno, že její účastníci budou během jednání dodržovat dvoumetrové rozestupy, což se jim po celou dobu dodržovat nepovedlo,“ dodal Marek.

Po celou dobu schůzky se státníkům dvoumetrové rozestupy dodržovat nepovedlo. | Zdroj: Reuters Connect

Politici podle BBC hovořili například o možném uvolnění povinné dvoutýdenní karantény, která nyní v Británii platí pro všechny, kdo do země přijedou ze zahraničí.

Jednání se točilo i kolem brexitu, přičemž Johnson znovu zopakoval, že nevidí důvod prodlužovat současná jednání o dohodě o budoucích vztazích s EU do podzimu a uvítal, že rozhovory budou v červenci intenzivnější. Macron naproti tomu zdůraznil, že Francie stojí o dohodu a plně podporuje postup unijního vyjednavače Michela Barniera.

Ve Francii se má celý letošní rok nést ve znamení vzpomínek na válečného hrdinu a pozdějšího prezidenta de Gaullea, kterého současný šéf Elysejského paláce považuje za svůj vzor. Série oslav má vyvrcholit v listopadu u příležitosti 130. výročí de Gaulleova narození a 50. výročí jeho smrti.

Už v polovině května Macron navštívil památník v Dizy-le-Gros v departementu Aisne, aby uctil 60 000 padlých z bitvy u Montcornetu, do níž vedl 17. května 1940 tehdy ještě neznámý plukovník de Gaulle tankovou divizi.