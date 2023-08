Málo emisí, nebo poplatek. Londýn se proměnil v nízkoemisní zónu, starší vozy za průjezd zaplatí

Londýn přitvrzuje v ochraně ovzduší. Od úterý spadá téměř celá metropole do nízkoemisní zóny. Podle odhadů by se to mohlo dotknout asi 700 tisíc řidičů přímo z Londýna, jejichž auta nesplňují požadované normy, další statisíce starších vozů vlastní lidé z londýnských aglomerací. Za vjezd do města budou od úterý platit 12,5 libry každý den (zhruba 350 korun). Londýn 15:14 29. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doprava v Londýně | Foto: John Sibley | Zdroj: Reuters

Nízkoemisní zóna se od úterý rozšiřuje z širšího centra Londýna prakticky na celé město. „Nebylo to snadné rozhodnutí, ale bylo na čase začít řešit znečištění londýnského ovzduší. Jeho vinou zemře ročně předčasně čtyři tisíce Londýňanů,“ hájí rozhodnutí starosta britského hlavního města Sadiq Khan.

Obměna aut v Česku sníží emise víc než norma Euro 7, tvrdí zástupce automobilového průmyslu Číst článek

Do Londýna smí od úterý vjet pouze auta, která splňují přísné emisní limity. Benzinová auta musí být vyrobena po 1. lednu 2006 a musí mít minimálně emisní normu Euro 4. Dieselová auta musí být ještě o deset let mladší a splňovat normu Euro 6.

Všechny další vozy musí za průjezd Londýnem platit, řidiče to vyjde na 12,5 libry denně (asi 350 korun).

Většina londýnských aut požadované normy splňuje. Přesto se opatření dotýká zhruba 700 tisíc řidičů jen v Londýně. Ti si mohou zažádat o takzvané šrotovné, tedy příspěvek ve výši asi 53 tisíc korun na nový vůz.

Hůře jsou na tom řidiči z širší londýnské aglomerace. Mezi nimi je totiž asi 1,5 milionu aut. Na šrotové ale nedosáhnou a za cestu napříč Londýnem budou muset od úterý platit.

The Ultra Low Emission Zone expands today to cover all roads in London boroughs. Here's what you need to know with our transport correspondent @BBCTomEdwards. #ulezexpansion #ulez #London pic.twitter.com/OoojOaVLE0 — BBC Radio London (@BBCRadioLondon) August 29, 2023

Kritika vlády

Proti rozšíření nízkoemisní zóny bojovali jak někteří motoristé, tak i konzervativní britská vláda. A to navzdory faktu, že opatření je v souladu s její zelenou politikou. A zvažoval ho už její konzervativní expremiér Boris Johnson v době, kdy byl sám starostou Londýna.

Teď se ale britská vláda proti londýnskému opatření vymezila. Tři konzervativní poslanci dokonce rozhodnutí radnice napadli u soudu. Neuspěli, ale zavádění nízkoemisní zóny se tím odložilo.

Podle komentátorů šlo patrně o snahu zdůraznit, že labouristický starosta Khan vede válku proti motoristům.

'This is about helping our air be cleaner'



Mayor of London Sadiq Khan spoke to #BBCBreakfast about the expansion of the Ultra Low Emission Zone (ULEZ) to the whole of Greater Londonhttps://t.co/6n9iPbdkDk pic.twitter.com/QMy52U3TVC — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) August 29, 2023