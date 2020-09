Tisíce lidí protestovaly v Londýně proti zpřísňování opatření. Bez roušek a rozestupů

Na okrajích davu bylo vidět policisty, kteří nijak nezasahovali. Účastníkům vadí, že vláda dále zpřísňuje opatření. Tento týden zkrátila provozní dobu barů a restaurací, zpřísnila požadavky na nošení roušek a zvýšila pokuty za nedodržování. Zakázala shromáždění více než šest lidí s výjimkou demonstrací, pokud jejich organizátoři zajistí odstupy.

WATCH: Anti-lockdown protesters are gathering in central London pic.twitter.com/PsOIGgo8jM — BNO Newsroom (@BNODesk) September 26, 2020

Protest se konal na témže místě i před týdnem, při potyčkách tam bylo několik policistů zraněno a zadrženo bylo 32 lidí.

Před sobotní akcí podle agentury AP policie oznámila, že policisté budou s lidmi mluvit a vysvětlovat jim význam odstupu. K donucovacím prostředkům a na rozhánění davu dojde, až bude-li to nezbytné. V jednom případě už policisté zabavili jednomu účastníkovi podomácku vyrobený ochranný štít.

Neúměrně přísná opatření

Mluvčí na shromáždění odmítli kritiku, že šíří konspirační teorie. Jde jim prý jen o dodržení lidských práv a svobody vyjadřování. Jeden z účastníků Dan Astin-Gregory řekl, že chápe, že covid-19 zabíjí a lidé kvůli němu trpí, avšak vládní opatření jsou podle něj neúměrně přísná. „Unavuje nás to strašení a dezinterpretace faktů. Unavuje nás omezování našich svobod,“ řekl ve svém vystoupení.

V Británii s covidem-19 zemřelo více než 42 000 lidí, což je nejvyšší bilance v evropských zemích. V posledních týdnech se rychle zvyšují údaje o denním nárůstu nakažených.

Opatření se zpřísňují podle podmínek v jednotlivých částech Británie a do pondělka se dotknou čtvrtiny obyvatel 66milionové země. Do skupiny oblastí se znepokojujícím vývojem v pátek vláda zařadila také devítimilionový Londýn, kde by tak podle AP mohla být vyhlášena další zpřísněná opatření.