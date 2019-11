,A pak ho jeden z policistů zastřelil.‘ Očití svědci popisují teroristický útok na London Bridge

Policisté v pátek odpoledne zastřelili útočníka v centru Londýna, který podle informací deníku The Guardian pobodal nejméně devět kolemjdoucích. Situaci pro britská média komentovali lidé, kteří v době incidentu byli v autobusech zastavujících na mostě. Jedna z očitých svědkyň uvedla, že cestující byli v době zneškodnění útočníka „téměř tak blízko jako policisté.“ Video Londýn 21:14 29. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Právě jsem cestovala autobusem přes londýnský most, když najednou autobus musel zastavit, protože naproti němu běželi lidé. Část z nich běžela přímo do vozovky, ohlíželi se za sebe a natáčeli, co se za nimi děje. Z dálky to vypadalo, jakoby se na mostě mezi sebou prala skupinka lidí, než jsme si všimli, že jde o policisty. Viděla jsem policistu, který se pral s jedním, vysokým, vousatým mužem,“ říká ve videu britského serveru The Guardian Karen Boschová.

Podle oficiálních informací se potvrdilo, že měl útočník u sebe zařízení připomínající výbušninu. To potvrzují i očitá svědectví, jednalo se však o atrapu.

„Útočník si stáhl kabát, pod kterým bylo vidět, že má na sobě nějakou vestu. Policisté potom hodně rychle začali odstupovat. Cestující v autobusu začali panikařit, byli jsme v tento moment skoro ve stejné vzdálenosti od útočníka jako policie. On tam ležel na zemi a sahal si na kabát, policisté na něj křičeli,“ popisuje Boschová.

Podobně situaci popisuje také druhá žena, Amanda Hunterová. „Byla jsem v autobusu a ten najednou zastavil. Když jsem se podívala z okna, viděla jsem tři policisty blížící se k muži, který měl něco v ruce, nedokáži říct co to bylo... a pak jej jeden z policistů zastřelil.“

Dříve, než policie útočníka zneškodnila, zranil několik lidí. Později BBC uvedla, že dvě oběti zemřely. Policie podle Neila Basua přistupuje k události jako k tresnému činu. Premiér Boris Johnson ocenil statečnost kolemjdoucích, kteří pohotově zareagovali a odzbrojili útočníka ještě dříve, než se do věci vložila policie.