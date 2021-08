127 let starý Tower Bridge se zasekl, důvod není známý. Závada londýnského mostu omezila dopravu

Zvedací londýnský most Tower Bridge se v pondělí zasekl v otevřené poloze, a způsobil tak v britské metropoli dopravní potíže, informovala stanice BBC. Londýnská policie oznámila, že 127 let starý most byl kvůli technickým problémům pro dopravní prostředky i chodce uzavřen. Londýn 22:40 9. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naposledy se most z roku 1894 zadrhl na hodinu loni v srpnu, a to kvůli mechanické závadě | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

Most se běžně rozpojuje asi osmsetkrát ročně. I v pondělí se měl zvednout, aby umožnil proplutí vysoké lodi, zasekl se však v jedné pozici. Důvod problému není zatím jasný. Uzavřeny byly rovněž komunikace vedoucí k mostu, zatímco na místě pokračují opravy, popsala BBC.

Londýnské úřady informovaly, že plynulost dopravy byla v okolí mostu po obou stranách Temže narušena.

Naposledy se most z roku 1894 zadrhl na hodinu loni v srpnu, a to kvůli mechanické závadě. V době svého dokončení byl považován za největší a nejdokonalejší zvedací most na světě.

Do roku 1976 se jeho mechanismus pohyboval díky páře, v roce 1976 byl elektrifikován. Horkou chvilku si na něm v roce 1952 užili cestující autobusu číslo 78. Most se totiž začal nečekaně rozpojovat, a autobus tak musel takřka přeskočit z jedné poloviny mostu na druhou.