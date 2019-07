V londýnské aukci se prodala busta Tutanchamona. Egypt s dražbou nesouhlasí

Více než 3000 let stará socha, vystavena v aukční síni Christie‘s v Londýně, ukazuje mladého krále, jak na sebe bere formu egyptského boha Amona. Neznámý kupec za hlavu Tutanchamona zaplatil v přepočtu asi 134 556 200 korun, píše britský server Guardian.

Během aukce před síní tiše stálo asi dvacet lidí, kteří drželi plakáty s nápisem „Egyptská historie není na prodej“.

Egypt se již mnoho let snaží získat zpět artefakty, které ze země odvezli archeologové a britští dobrodruzi od dob kolonizace. A to včetně například Rossetské desky, která je uchovávána v Britském muzeu.

Podobně se například Řecko snaží získat zpět Elginovy plastiky z Parthenónu, Nigérie Beninský bronz a Etiopie poklady ze starobylé pevnosti Magdala.

„Nesouhlasíme s tím, že naše dědictví a cenné předměty jsou prodávány jako ovoce a zelenina,“ řekl Ibrahim Radi, 69letý grafický designér z Egypta a jeden z protestujících.

Řecké památky v Britském muzeu v Londýně. | Foto: Dylan Martinez | Zdroj: Rauters

28,5 cm vysoká busta, která má pouze poškozené uši a nos pochází ze soukromé sbírky egyptského umění Resandro. Aukční síň tvrdí, že sochu získala v roce 1985 od Mnichovského obchodníka s uměleckými předměty Henize Herzera. Předtím sochu v letech 1973-1974 koupil rakouský obchodník Joseph Messina a v 60. letech ji měl údajně ve své sbírce německý princ Wilhelm Von Thurm.

Podle aukční síně se jedná o „jedinečnou“ a „nádhernou“ práci. Zároveň ale chápou, proč dražba vyvolala diskusi.

„Uvědomujeme si, že historické artefakty mohou vyvolat komplexní diskuse o minulosti, ale naším úkolem nyní je pokračovat v poskytování transparentního a legitimního trhu, který bude odpovídat nejvyšším standardům pro přesun objektů.“

Generální tajemník egyptské nejvyšší rady starožitností Mostafa Warizi před aukcí řekl, že je zklamaný, že prodej pokračoval i přes žádosti o informace a protesty vládních představitelů a egyptského velvyslanectví.

„Myslím si, že to z Egypta bylo odvezeno nelegálně… Nepředložili nám žádné dokumenty, které by svědčili o něčem jiném,“ řekl s tím, že Egypt se bude dál snažit, aby se artefakt do země vrátil.

Bývalý ministr starožitností Zahi Hawass tvrdil, že busta mohla být odnesena z chrámu v Karnaku v 70. letech.

Aukční dům Christie’s ale prohlásil, že podnikli nezbytné kroky k prokázání, že prodej je legitimní. „Jedná se o velmi dobře známý kus…a nikdy nebyl předmětem předchozích nároků,“ řekla vedoucí oddělení starožitností Laetitia Delaloyeová.