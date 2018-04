'Ty časy jsou za námi.' Londýnská mešita se z centra džihádismu stala místem tolerance i cílem útoku

Může se centrum toho nejtvrdšího džihádismu změnit v místo tolerance? Příklad londýnské mešity Finsbury Park ukazuje, že to možné je. Nedávno tam kázal kontroverzní islámský klerik Abu Hamza a mešitě se přezdívalo „továrna na sebevražedné útočníky“. Dnes je to místo umírněného islámu a příklad úspěšné transformace. Londýn 18:05 14. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Mír s vámi“, zpívají děti v přízemní hale modlitebny. Kluci mají na sobě bílý splývavý oděv, dívka zelené šaty. | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Mír s vámi“, zpívají děti v přízemní hale modlitebny. Kluci mají na sobě bílý splývavý oděv, dívka zelené šaty. Jedna z nich mává nad hlavou britskou vlajkou. Před nějakými patnácti lety nabízela mešita jiný pohled: šíleného klerika se skleněným okem a hákem místo pravé ruky. Mešitě vládl Abu Hamza.

Součástí dne otevřených dveří v mešitě je i ochutnávka. | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Jeho přístup byl zničující pro reputaci muslimů ve Spojeném království. Zneužil islám pro svou vlastní politickou agendu“, vzpomíná Ašraf. V době, kdy mešitě vládl bezruký klerik, měl do ní zákaz vstupu. Od roku 2004 je Abu Hamza ve vězení. A mešitu vede jiný muž, Mohammed Kozbar.

„Jsme součástí společnosti, ve které žijeme. A chceme být pro tuto společnost užiteční. Trvalo dlouho, než jsme získali důvěru zpět. Ale ty časy jsou za námi. Dnes nejsme jen mešita, ale i komunitní centrum otevřené pro všechny," říká padesátník ve žluto-černě pruhovaném svetru.

Jedna ze zpívajících dívek má nad hlavou britskou vlajku | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Právě on stojí v čele mešity od jejího znovuotevření před třinácti lety. Pod jeho vedením se mešita zbavila radikálů a otevřela světu. A to doslova. Pravidelně zde pořádají dny otevřených dveří.

„V mešitě jsem vůbec poprvé, je to zajímavá zkušenost. O islámu vlastně nevím nic, jen to, co se dozvím z médií a to není vždy pozitivní“, říká Peter, který jako mnoho dalších využil možnosti nahlédnout do pětipatrové budovy s věží, ležící coby kamenem dohodil od fotbalového stadionu londýnského Arsenalu.

Před 15 lety tady kázal radikál Abu Hamza | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Období uzavření a nepřátelství, vystřídala éra otevřenosti a agnažovanosti. Chceme stavět mosty s našimi sousedy“, říká Mohammed Kozbar. Jedním ze sousedů je šéf Labouristů Jeremy Corbyn.

„Tato mešita je dnes centrem místního života. Její komunitní centrum může využít kdokoliv, kdo je potřebuje. Bydlím tady za rohem, reprezentuji zdejší okresek v parlamentu. Jsem rád, že tady mešita je,“ říká Peter.

Změna se ale nelíbí všem. Loni v červnu vjel dodávkou do lidí před mešitou pravicový extremista. Chtěl prý zabít co nejvíc muslimů i šéfa labouristů Corbyna.