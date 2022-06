Los Angeles by mohlo zakázat stavby nových čerpacích stanic. Chce tím bojovat proti klimatické změně

Los Angeles by se mohlo stát největším městem, které zakáže výstavbu nových čerpacích stanic. Připojí se tak k hnutí, které usiluje o omezení fosilních paliv a bojuje tak proti klimatické změně. Los Angeles se inspiruje městem Petaluma v Kalifornii, které loni zakázalo nové čerpací stanice jako první na světě. Los Angeles/Petaluma 11:07 23. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Eduardo Munoz Alvarez | Zdroj: Reuters

Zastupitelé druhého největšího amerického města oznámili, že pracují na vyhláškách, které zastaví rozvoj nové infrastruktury pro fosilní paliva. Podobný postup oznámilo také město Bethelem ve státě New York a kanadský regionální distrikt Comox Valley v Britské Kolumbii, jak píše The Guardian.

„Naše město, které vyrostlo kolem automobilů, je perfektním místem, kde přijít na to, jak se zbavit auta na fosilní paliva," řekl člen zastupitelstva Los Angeles Paul Koretz, který na této politice pracuje.

Pokud by vyhlášku město skutečně zavedlo, bylo by největším městem na světě, které k takovému kroku přistoupilo. Tato změna by zřejmě přispěla i ke zlepšení kvality života obyvatel Los Angeles, kteří nemají auto. V tomto ohledu je nyní jedním z nejhůře hodnocených měst v USA.

Uhlíkově neutrální

Los Angeles se inspiruje městem Petaluma v Kalifornii, které zakázalo nové čerpací stanice loni. Bylo to první město na světě, které tento krok podniklo. Petaluma se zároveň zavázala být uhlíkově neutrální do roku 2030.

„Musíme přispět k tomu, abychom pomohli zmírnit a přizpůsobit se klimatickým změnám, které existují kvůli veškerému uhlíku, který vypouštíme do atmosféry," řekla tehdy členka městské rady Petalumy D'lynda Fischerová. Podle ní jsou pro boj s klimatickou krizí zásadní právě místní opatření.

Petaluma ale inspirovala i města ve svém okolí. Ta zavedla podobná nebo vlastní opatření na omezení ve snaze řešit klimatickou krizi. Kampaň, která tyto snahy podporuje je známá jako Safe Cities.

Ceny pohonných hmot jsou v Kalifornii rekordně vysoké. Řidiči tam podle Americké automobilové asociace průměrně zaplatí 6,38 dolaru za galon (v přepočtu necelých 40 korun za litr).

Zákaz výstavby nových čerpacích stanic ale podle Sohini Baligaové z organizace Stand.earth ceny pohonných hmot neovlivní. „Počet čerpacích stanic nezmění cenu galonu. Už teď máme čerpacích stanic více než dost,“ řekla Baligaová.