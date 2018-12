Americké noviny pod kybernetickým útokem. Cílem bylo vyřazení jejich distribuce

Podle zdroje listu Los Angeles Times obeznámeného se situací kybernetický útok zřejmě pocházel ze zahraničí. „Domníváme se, že cílem útoku bylo spíše vyřazení infrastruktury, konkrétně serverů, z provozu než snaha o krádež informací,“ uvedl zdroj.

Útok vedl ke zpožděním v distribuci sobotních vydání novin, včetně listů Chicago Tribune a Baltimore Sun společnosti Tribune Publishing. Podle mluvčí firmy virus poškodil systémy využívané při výrobě a distribuci novin.

Útok se týkal novin sdílejících produkční platformu v Los Angeles. Zasáhl rovněž distribuci vydání listů The Wall Street Journal a The New York Times pro západní pobřeží Spojených států, píše Los Angeles Times.