Nezávislá televize Dožď obnoví své vysílání z Rigy, zbývajících 80 ruských televizí v Lotyšsku končí

Nejenom ruské zpravodajské stanice, ale i ty volnočasové – filmové, dokumentární nebo třeba hudební – od čtvrtka nesmí vysílat v Lotyšsku. Celkem 80 ruských televizí přišlo v pobaltské zemi k 9. červnu o vysílací licenci. Jde o zbývající stanice, které ještě směly na jeho území šířit svůj obsah.

Takzvaná Národní rada pro elektronická média (NEPLP) rozhodnutí spojuje s novou legislativou zakazující vysílání médií zaregistrovaných v zemi, která ohrožuje územní celistvost a nezávislost jiných států.

Některé další ruské kanály Lotyšsko zakázalo v několika vlnách už během minulých let. Buď kvůli porušení vysílacích pravidel, anebo zařazení jejich vlastníků na sankční seznam. Už krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu zablokovalo na svém území vysílání vlajkové lodi ruské propagandy, státní televizi Rossija, i dalším ruským kanálům. Tedy o tři měsíce dříve, než padlo toto rozhodnutí i na úrovni celé Evropské unie v rámci šestého sankčního balíku.

Dožď: Budeme se rozšiřovat

Výjimku naopak dostala jediná nezávislá ruská televize Dožď, která musela v Rusku přerušit svou činnost krátce po začátku invaze na Ukrajinu kvůli novým ruským zákonům. Ty totiž trestají až patnáctiletým vězením informování o válce jinak než v souladu s oficiální linií Moskvy.

Stanice, která do té doby v Rusku vysílala na internetu díky předplatitelům, získala evropskou licenci a z Rigy tak obnoví svůj provoz. Postupně se ale chystá otevřít studia i v dalších zahraničních metropolích.

„V plánu je vysílání z různých zemí. V první řadě – Riga, Amsterdam, Paříž, Tbilisi. Výhledově se budeme rozrůstat, pokud na to budou síly a zdroje. Chtěli bychom vybudovat velkou mezinárodní společnost,“ napsala začátkem tohoto týdne ředitelka televize Natalja Sindějevová na facebooku.

Očekávání, že stanice začne vysílat hned 9. června, kdy začne platit její lotyšská vysílací licence, ale později mírnil na sociální síti Telegram šéfredaktor zpravodajství Tichon Dzjadko. Jak uvedl, zahájit provoz k tomuto dni nezvládnou.

Se začátkem ruské invaze na Ukrajinu řada zaměstnanců televize z Ruska emigrovala a je roztroušená po Evropě nebo postsovětských státech. „Skoro všichni kolegové z televize Došť už odjeli z Ruska. Většina z nich je v Gruzii, v hlavním městě Tbilisi. Někteří jsou taky v Turecku. Já jsem tady v Paříži,“ popisoval v nedávném rozhovoru zpravodaji Českého rozhlasu v Paříži jeden z moderátorů Doždě Děnis Katajev.

Podle šéfredaktora zpravodajství Dzjadka má ale televize obnovit provoz už brzy.

Zákaz ruských sociálních sítí

Zákaz vysílání 80 zbývajících ruských stanic, a naopak udělení licence nezávislé televizi Dožď, která detailně informovala o opozičních protestech, korupci vysoce postavených ruských činitelů či dalších pro Kreml citlivých tématech, pobouřilo Moskvu.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová to na svém pravidelném brífinku označila za „mediální genocidu“.

Rusko popudilo i několik dalších nedávných kroků vlády v Rize. V pobaltské zemi, kde zhruba čtvrtinu obyvatel tvoří Rusové, se s ruskou invazí zintenzivnilo tažení proti vlivu Moskvy v tamním informačním prostoru a šíření dezinformací.

Lotyšská vláda tak mimo jiné tento týden schválila přechod tamního školství výlučně na lotyšštinu, a to do tří let. Už v květnu také Lotyšsko zablokovalo na svém území ruské sociální sítě Vkontaktě nebo Odnoklassniki.

Další redakce v exilu

Řada médií, která jsou nyní v Rusku buď přímo zakázaná, anebo redakce samy rozhodly o přerušení činnosti v obavách o bezpečnost svých lidí, se podobně jako stanice Dožď snaží nějakým způsobem dále fungovat z exilu.

Například redaktoři známého deníku Novaja gazeta, kteří Rusko opustili, založili ze zahraničí nový projekt. Web Novaja gazeta Jevropa ale už po deseti dnech začal ruský regulační úřad pro kontrolu nad médii Roskomnadzor blokovat.

Novináři ze zakázané rozhlasové stanice Echo Moskvy teď pro změnu působí především na platformě YouTube, kde dál vedou pořady v podobných formátech. YouTube je totiž, na rozdíl od západních sociálních sítí, v Rusku i na dále bez omezení dostupný.