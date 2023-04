Na letišti v Torontu se ztratilo zlato a cennosti za 320 milionů korun. Po lupičích pátrá policie

Přímo z letiště v kanadském Torontu se ztratilo na 320 milionů korun ve zlatě a dalších cennostech. Pachatelé šli podle všeho najisto a policie - zdá se - zatím nemá žádné pořádné stopy. Je to největší loupež v Kanadě za poslední desetiletí. Toronto 17:20 21. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle provozovatele letiště není loupež narušením bezpečnosti (ilustrační foto) | Foto: Cole Burston | Zdroj: Reuters

Na letišti neproběhlo žádné loupežné přepadení. Nešlo o nic spektakulárního. „V pondělí brzy navečer přiletělo letadlo a jako obvykle vyložili náklad do skladu. Kontejner obsahující cenné zboží byl nelegálními prostředky odebrán ze skladu,“ popisuje místní policejní inspektor Stephen Duivestey.

S detaily policie velmi šetří a minimálně navenek to působí, že zatím nemá žádný konkrétní směr, kterým by se vyšetřování ubíralo. „Prověřujeme všechny cesty. Nemůžu říct, že to byla práce profesionálů, na to je ještě brzo. Snažíme se zjistit, jak to mohlo zmizet,“ uzavřel trochu na zmatenou notu svoje tiskové prohlášení inspektor Duivesteyn.

Jasné není ani to, komu zlato patřilo nebo jak se o něm lupiči mohli dozvědět. Policie nezveřejnila, kdo je právoplatným majitelem, ani proč drahocenný náklad převážel. Podle svých slov zatím nemá zprávy ani o tom, jestli se ukradený náklad pořád nachází na území Kanady, protože hranice se Spojenými státy je relativně nedaleko. Kvůli vyšetřování ale možná policie nezveřejňuje všechno, co ví.

Podle provozovatele letiště není loupež narušením bezpečnosti. Sklady sice přímo navazují na areál letiště, ale nacházejí se mimo perimetr, do kterého člověk musí projít bezpečnostní kontrolou.

I kdyby tam tedy lupiči pronikli zvenčí a třeba i násilím, tak tím neporušili bezpečnost samotného letiště. Pearsonovo letiště je jedno z největších v Kanadě a jedno z nejrušnějších na celém světě.

Policie prověřuje kamerové záznamy a různé dokumenty. Pokud by skoro 320 milionů korun - což je odhadovaná hodnota ukradených cenností - byla čistě ve zlatě, tak je to asi 200 kilogramů. Což není na váhu málo, ale co se týče objemu, mohlo by se to vejít do dvou středně velkých kufrů.

To se rozhodně schová snáz, než v případě poslední podobně velké loupeže, která se v Kanadě stala před 11 lety. Do dějin vešla jako Velká javorovo-sirupová loupež. Lupiči tehdy ze skladů v Quebecku ukradli na 3000 tun javorového sirupu v hodnotě 300 milionů korun.