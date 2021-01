Jsem jediný Žid na světě, který se modlí za zdraví nacistů, říká lovec Zuroff. Závodí s časem i covidem

Čtyři dekády strávil pátráním po nacistických zločincích, které ani po nalezení nebylo lehké dostat před soud kvůli přístupu některých vlád. Nyní má Efraim Zuroff, ředitel izraelské kanceláře Centra Simona Wiesenthala, obavy, že nacističtí zločinci uniknou spravedlnosti kvůli pandemii covidu-19. Zuroff to u příležitosti středečního Mezinárodního dne památky obětí holokaustu řekl v rozhovoru serveru BBC News Brasil. Jeruzalém 15:07 27. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lovec nacistů Efraim Zuroff, ředitel izraelské kanceláře Centra Simona Wiesenthala | Foto: Ints Kalnins | Zdroj: Reuters

„Závodíme s časem a teď i s covidem-19. S nadsázkou někdy žertuji, že jsem jediný Žid na světě, který se modlí za dobré zdraví nacistů, aby přežili a mohli být souzeni za zločiny, které spáchali,“ řekl serveru BBC News Brasil dvaasedmdesátiletý Zuroff, který za svůj život pomohl vypátrat přes 3000 zločinců. Jen ale asi ve 40 případech vůči nim justice zahájila stíhání.

Podle Zuroffa některé země nechtějí zločince stíhat, protože by si tím pokazily pověst a stálo by je to peníze. Někteří argumentují tím, že tito lidé stejně brzy zemřou, protože už jsou velmi staří.

„Jsem ze třetiny badatel, ze třetiny historik a ze třetiny lobbista. Musím totiž vytvořit politickou vůli (k vyšetřování a trestnímu stíhání) tam, kde není,“ dodal rodák z New Yorku, který má americké a izraelské občanství.

Mnozí nacisté uprchli po druhé světové válce i do Jižní Ameriky. „Argentina byla jejich oblíbeným cílem díky politickému klimatu. Dnes víme, že tehdejší argentinská vláda dokonce vytvořila zvláštní výbor, který tyto osoby vyhledával a nabízel jim útočiště. (Juan Domingo) Péron měl šílenou představu, že tito Evropané Argentinu pozvednou ve vědě i kultuře,“ uvedl Zuroff.

Odměna až půl milionu

Za nejdůležitější počin, který se mu podařil, považuje Zuroff kauzu Dinka Šakiće, který za druhé světové války velel koncentračnímu táboru Jasenovac a který byl v roce 1999 odsouzen v Chorvatsku ke dvacetiletému trestu vězení. Po válce utekl do Argentiny.

Dopadnout poslední žijící nacistické zločince má Centru Simona Wiesenthala pomoci v rámci projektu Operace poslední šance i možnost nabízet za informace odměnu. „Nabízíme 10 000 až 25 000 dolarů (až půl milionu Kč). Tím jsme získali velkou publicitu a dostáváme informace z celého světa. Mnohé z nich ale užitečné nejsou,“ uvedl Zuroff.

„Například jednou jsme dostali mailem informaci, že jedna osoba před 40 lety slyšela historku o Němci, který žil v amazonském pralese. Ovšem bez přesného místa. Navíc ani nebylo jisté, že to byl nacista,“ dodal.

Kromě pátrání po nacistických zločincích považuje Zuroff za svůj úkol také odhalovat skutečnou pravdu o dění za druhé světové války. „Mnohé východoevropské země, které se v posledních 30 letech vrátily k demokracii, sice nezpochybňují holokaust, ale popírají svůj podíl na něm,“ řekl Zuroff, aniž by zmínil konkrétní zemi. „Tyto státy nechtějí říkat pravdu, protože je pro ně obtížné jí čelit,“ dodal.