Ministr obrany Metnar odletěl za českými vojáky do Mali. Stabilita Sahelu je podle něj pro Evropu důležitá

Ministr obrany za ANO Lubomír Metnar je se svými protějšky z Francie a Estonska na návštěvě Mali. Jeho cestu do západoafrické země potvrdil ve čtvrtek mluvčí resortu Jan Pejšek. Politici mají na programu návštěvu misí EUTM a Takuba, ale také společné jednání s vedoucími představiteli Mali. Praha 13:38 1. dubna 2021

Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová, Metnar a estonský ministr obrany Kalle Laanet do Mali podle agentury AFP přiletěli ve středu.

Ministři podle francouzského prohlášení na místě oznámí plnou operační schopnost mise Takuba, která se má podílet na výcviku maliských vojáků v boji s džihádisty.

Ve čtvrtek se setkají s prozatímním prezidentem Bahem Ndawem a ministrem obrany Sadiem Camarou. Následně podle AFP navštíví vojáky v terénu.

„Stabilita v oblasti Sahelu je pro Evropu velmi důležitá. Proto jsme součástí mezinárodních sil v Mali a naši vojáci zde odvádějí skvělou práci. V loňském roce jsme veleli jednotkám celé výcvikové mise EU a v roce 2022 bychom chtěli znovu,“ uvedl k cestě Metnar.

Server iROZHLAS.cz nedávno informoval, že ministr požádal o přednostní očkování proti koronaviru, a to právě kvůli cestě do Mali. Podstoupil ho přesto, že na přelomu ledna a února covid-19 prodělal a měl by tudíž mít imunitu. „Je naočkovaný nezbytný minimální počet lidí. Zatím nevíme o tom, že by měl někdo další očkování podstupovat. Je to hlavně cesta pana ministra,“ uvedl tehdy mluvčí resortu Jan Pejšek s tím, že se do Afriky chystá maximálně deset lidí.

„Tři ministři potvrdí plnou operační schopnost mise Takuba, což je významný krok pro toto bezprecedentní přeskupení evropských speciálních jednotek v Sahelu,“ napsalo v prohlášení francouzské ministerstvo obrany.

„Z taktického a operačního pohledu jde o významný krok a je to také silný symbol.“

Bamako, le 31 mars 2021, le Brigadier-Général Gracia, Commandant de la Mission de Formation de l'Union Européenne au Mali, a reçu le Ministre de la Défense tchèque - M. Lubomir METNAR.@eu_eeas @HQEurocorps @UN_MINUSMA @mikadofm @G5_Sahel_SE @ObranaTweetuje pic.twitter.com/0cmalBd8ky — eutmmali (@eutmmali1) March 31, 2021

Kromě Čechů, Francouzů a Estonců se operace účastní i švédští a italští vojáci. Podle AFP Paříž spoléhá na to, že bude v rámci mise s těmito partnery sdílet břemeno boje proti džihádistům spojeným s teroristickými organizacemi Al-Káida a Islámský stát.

České působení v Mali

Češi v Mali působí jak v rámci mise OSN MINUSMA, v jejímž štábu jsou nasazeni čtyři důstojníci, tak ve výcvikové mise EUTM, ve které má česká armáda nyní asi osm desítek vojáků. Podílejí se na ochraně velitelství i výcvikového střediska Koulikoro. Misi EUTM velela česká armáda od loňského června do letošního ledna.

Do operace Takuba, kterou vede Francie, jsou čeští vojáci zapojeni nově. Česká armáda do ní vyslala několik desítek příslušníků speciálních sil. V zemi mají za úkol radit maliským kolegům a budou s nimi vyrážet i do boje proti teroristickým organizacím.

Metnar v březnu potvrdil, že vojáci v únoru dokončili přípravu na zapojení do operace a začali plnit své úkoly v rámci francouzsko-českého úkolového uskupení.