Úspěšný slovenský ekonom i pragmatik. Ódor bude v čele kabinetu liberálních i konzervativních odborníků

Půl roku se o tom spekulovalo, nyní přišel čas. První slovenskou úřednickou vládu povede od příštího týdne dosluhující viceguvernér Národní banky Slovenska a renomovaný odborník Ľudovít Ódor. Pochází z jižního Slovenska a je maďarského původu. Hlavním úkolem jeho přechodného kabinetu bude v následujících necelých pěti měsících před zářijovými předčasnými volbami pokud možno uklidnit rozhádané Slovensko. Bratislava 6:25 10. května 2023

Slovenská politika je v posledních letech v neustálém chaosu. Po volbách v únoru 2020 nastoupila středopravicová vláda vedená Igorem Matovičem (OĽaNO), který se ale prokázal pro post premiéra absolutně nevhodným. Po roce jej ve funkci vystřídal jeho tehdejší spolustraník Eduard Heger, jehož kabinetu vyslovil v prosinci 2022 parlament nedůvěru.

Od té doby vládl jako prezidentkou pověřený. Dle slovenské ústavy má taková vláda okleštěné kompetence a například nemůže měnit ministry. Již od prosince byla bez ministra financí, od března bez ministra zdravotnictví a posledními ranami byly v minulém týdnu i rezignace ministra zemědělství a zahraničí.

Prezidentka Zuzana Čaputová byla již od prosince pod tlakem, aby místo torza Hegerova kabinetu jmenovala úřednickou vládu. „Situaci tehdy vydefinovala tak, že pokud zůstává vláda funkční a neselhává, je nejlepší řešení ji zachovat. Ukázalo se, že tato vláda funkční nebyla a po odchodu čtyř ministrů se rozhodla, že je čas na jmenování úřednické vlády,“ popisuje politolog Grigorij Mesežnikov.

Půjde již o třetí kabinet od posledních voleb a o vůbec první úřednický v dějinách Slovenska.

Kdo je Ódor?

Pro většinu Slováků je neznámý, v ekonomických či politických kruzích je ale považovaný za mimořádně schopného odborníka, který klade velký důraz na analýzy, data a fakta. Byl členem mnoha komisí, výborů a fór zabývajících se ekonomickými otázkami.

„Jde o velmi úspěšného ekonoma a finančního manažera, který pracoval v různých pozicích i ve státní správě,“ popisuje politolog Mesežnikov.

Začínal v bankovním prostředí jako analytik finančních trhů, odkud se dostal do služeb státu. Za pravicových vlád Mikuláše Dzurindy se stal hlavním ekonomem ministerstva financí.

Byl u mnoha zásadních reforem. Je spoluautorem rovné daně, reformy řízení veřejných financí, rozpočtových pravidel a zákonu o dluhové brzdě, podílel se na důchodové reformě či přijetí eura.

V letech 2010-2012 působil jako poradce premiérky Ivety Radičové a ministra financí Ivana Mikloše (oba z SDKÚ). Poté byl mimo jiné i místopředsedou Sdružení nezávislých fiskálních rad v EU nebo členem dozorčí rady Slovenské spořitelny.

Od roku 2018 je viceguvernérem Národní banky Slovenska, kam ho tehdy nominovala slovensko-maďarská strana Most-Híd. Jak již oznámil, této funkce se k 14. květu vzdá.

„Rozhodnutí paní prezidentky jmenovat mě předsedou vlády odborníků je pro mě ctí a zároveň velkou zodpovědností. Slovensko se dnes nachází v nelehké situaci a se svým týmem uděláme vše proto, abychom zemi přivedli k předčasným volbám a přinesli i klid, stabilitu, ale zároveň i konstruktivní odbornou diskusi v důležitých tématech,“ uvedl.

Ódor nemá problém spolupracovat s různě smýšlejícími politiky, ať už to byl ministr financí za pravicovou SDKÚ Ivan Mikloš nebo jiný bývalý šéf státní kasy a dnes guvernér Národní banky Slovenska z levicového Smeru Peter Kažimír.

„Mou ideologií je pragmatismus, hospodářská politika založená na moderních metodách a datech a přesvědčení, že úspěšná společnost potřebuje vzdělané lidi, rozumná pravidla a kvalitní instituce. Vždy jsem se snažil být multifunkčním ekonomem: něco mezi stavitelem, lékařem a tlumočníkem,“ říká o sobě.

Premiér maďarské národnosti

Napsal řadu odborných i populárně naučných knih. Jeho loňský Rýchlokurz geniality se stal na Slovensku bestsellerem.

„Ódor je známý i jako publicista, popularizátor ekonomické vědy a autor vícera studií. Asi před půl rokem už začaly pronikat informace, že pokud by na Slovensku byla jmenována úřednická vláda, je nejpravděpodobnějším kandidátem právě on,“ přiblížuje Mesežnikov.

A doplnil, že jde o člověka s protržním pohledem na ekonomiku a proevropského diplomata. Ódor pochází ze smíšeného slovensko-maďarského prostředí, což Mesežnikov vnímá jako další pozitivum.

„Za dobrý krok považuji i to, že pochází z Komárna, tedy z prostředí, kde je smíšené obyvatelstvo. Sám je maďarské národnosti. Potvrzuje to, že Slovensko je dnes připraveno na to, aby i zástupci národnostních menšin vykonávali tak významné funkce,“ doplňuje.

Koho Ódor povede?

Jména členů vlády zatím oficiálně známá nejsou. Prezidentka Čaputová ale uvedla, že jimi budou lidé, kteří v zářijových volbách nebudou kandidovat a žádný ze stávajících členů vlády si své místo neudrží.

„Bude to tedy vláda lidí, pro které vládnutí nebude volební kampaní. Členové nové vlády byli vybráni podle odbornosti, takže mezi nimi přirozeně budou lidé z konzervativního i liberálního prostředí,“ oznámila prezidentka.

Jména ministrů oznámí v příštích dnech, už nyní ale některá jména vyplouvají na povrch. Například resort vnitra přebere politik mimoparlamentního Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) a bývalý ministr obrany Ivan Šimko. Kvůli funkci v úřednické vládě dokonce i členství v KDH přeruší.

Novým ministrem obrany by podle deníku Postoj měl být ředitel ministerské sekce obranné politiky Martin Sklenár, zahraničí expremiérův poradce pro zahraniční politiku a diplomat Miroslav Wlachovský, financí hlavní ekonom Národní banky Slovenska Michal Horváth a resort investicí a regionálního rozvoje povede šéfka Plánu obnovy a odolnosti, která dohlíží na jeho plnění, Lívia Vašáková.

Podle Aktualit.sk převezme resort zemědělství dosavadní ředitel Státní veterinární a potravinové správy Jozef Bíreš, ministryní práce bude bývalá poslankyně z OĽaNO a dnes členka KDH Soňa Gaborčáková a na ministerstvu zdravotnictví bude pokračovat státní tajemník (náměstek) Michal Palkovič.

Podle Standardu se stane ministrem kultury historik a soudní znalec v oboru uměleckých děl Július Barczi.

Již před pár dny se do médií dostala jména nových šéfů resortů hospodářství a spravedlnosti, které obsadí státní tajemník Peter Švec a bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová, která v posledních volbách kandidovala na 150. místě koaliční kandidátky Progresivního Slovenska a Spolu.

Jména nástupců ministrů životního prostředí, školství, dopravy či legislativy zatím jasná nejsou.

Část nových členů vlády tak skutečně bude liberálněji zaměřená, část konzervativněji a skrze státní tajemníky bude pokračovat i kontinuita s končící vládou Eduarda Hegera.

„Myslím, že útoky na tuto vládu nebudou příliš úspěšné. Tato vláda bude nepolitická, takže by mohla být i oblíbená. Zkušenosti z Česka říkají, že se přesně tohle stalo. Lidé byli otrávení z politických elit a ze soubojů stran. Úřednické vlády měly daleko větší oblíbenost než ty politické,“ domnívá se komentátor Denníku N Martin M. Šimečka.

Jak je to s důvěrou?

Pohledem hlavy státu je kabinet odborníků pro zbylých pět měsíců do voleb jediné řešení, které může přinést aspoň trochu stability.

Ódora ale vůbec nečeká lehká mise, většina parlamentních stran již dala dopředu najevo, že jeho vládě důvěru nevysloví. Kromě liberální SaS, která má 20 poslanců, se zatím buď nevyslovily, nebo jsou proti.

Od svého jmenování bude ale muset do 30 dnů se svým programovým prohlášením předstoupit před parlament a požádat o vyslovení důvěry. Pokud ji nezíská, prezidentka v souladu s ústavou vládu odvolá a pověří ji výkonem pravomocí až do jmenování nového kabinetu.

Takto pověřená vláda by přišla o některé pravomoci a některé další by mohla vykonávat jen s předchozím souhlasem hlavy státu. V tomto režimu od svého prosincového pádu fungoval Hegerův kabinet.

„S plnými kompetencemi může kabinet vládnout až do chvíle hlasování o programovém prohlášení. Kromě květnové je zatím naplánovaná už jen červnová schůze parlamentu, a pokud se k hlasování o vládě poslanci nedostanou, za určitých okolností by mohla vládnout s plnými kompetencemi až do voleb,“ spekuloval pro Aktuality.sk politolog Josef Lenč.