Němečtí piloti odmítají vozit uprchlíky zpátky do Afghánistánu

Kvůli postojům pilotů už bylo zrušeno 222 plánovaných letů, informuje německá stanice Deutsche Welle.

Kapitáni letadel se nechtějí podílet na kontroverzních plánech na převoz uprchlíků zejména do Afghánistánu. Situace v zemi je podle nich příliš nebezpečná a nepřehledná.

To si ale nemyslí spolková vláda, která oficiálně považuje Afghánistán za bezpečnou zemi, do které je migranty možné deportovat.

Od ledna do září 2017 neodlétlo celkem 222 původně plánovaných spojů. Většina nerealizovaných letů jde na konto společnosti Lufthansa a její nízkorozpočtové odnože Germanwings.

Čtyřicet deportačních linek nevzlétlo z letiště v Düsseldorfu, kde se proti nim často konají demonstrace. Nejvíce letů – 140 – bylo zrušeno na největším německém letišti ve Frankfurtu nad Mohanem.

Desetitisíce lidí v ohrožení

Lufthansa svůj personál hájí. „O odmítnutí pasažérů obecně vždy rozhoduje kapitán a vše závisí na konkrétním případu. Pokud se obává o bezpečnost letu, je povinen pasažéra odmítnout,“ říká mluvčí aerolinek Michael Lamberty. Podle zdrojů Deutsche Welle ale piloti nechtějí lítat hlavně proto, že nesouhlasí s deportacemi.

Fakt, že německé azylové úřady odmítají zejména Afghánce, je trnem v oku také ochráncům lidských práv. Situace v Afghánistánu je podle nich dnes stejně špatná jako před dvěma lety, kdy ze země prchaly davy lidí. Amnesty International na svém webu uvádí, že deportace Afghánců v režii evropských úřadů bezprostředně ohrožují na životě desetitisíce lidí.

„Žádná část Afghánistánu není bezpečná, lidé jdou vystaveni hrozbám mučení, únosů a smrti,“ tvrdí ve svých oficiálních materiálech tato lidskoprávní organizace. Podle zdrojů OSN byl v Afghánistánu v roce 2016 zaznamenán rekordní počet civilních obětí pokračující války mezi vládními silami a radikály z hnutí Tálibán.

Německo je nejlákavější

Aby německá vláda deportace uspíšila a usnadnila, chystá finanční bonus pro odmítnuté žadatele o azyl, kteří se dobrovolně vrátí do své původní vlasti. Do konce února příštího roku budou moci rodiny získat nad rámec současné podpory příspěvek v maximální výši tří tisíc eur na pořízení bydlení nebo vybavení, v případě jednotlivců půjde o částku do jednoho tisíce.

Deutsche Welle uvádí, že v Německu žije na 115 tisíc osob, kterým úřady odmítly udělit azyl. Letos, v období od ledna do září, dostalo příkaz k opuštění Německa 35 tisíc uprchlíků. Vyhoštěno jich ale bylo necelých 20 tisíc. Migranti se také čím dál častěji brání deportacím soudní cestou.

Podle Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) se v první polovině roku 2017 téměř každý druhý případ deportace dostal do fáze justičního přezkumu. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o dvojnásobný počet. Ve čtvrtině případů soudy uprchlíkům vyhověly.

Přes probíhající deportace podle stanice Deutsche Welle zůstává Německo pro uprchlíky a přistěhovalce do Evropské unie jednoznačně nejpřitažlivějším cílem. A to natolik, že v roce 2017 zpracovali úředníci ve spolkové republice více žádostí o azyl než jejich kolegové ve všech 27 ostatních zemích EU dohromady.