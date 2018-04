Brazilský exprezident se vzdal policii a míří za mříže. Odsedět si má dvanáct let

Bývalý brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva se v sobotu v Sao Paulu vzdal policii a následně byl letecky přepraven do města Curitiba na jihu země, kde si má odpykat dvanáctiletý trest za korupci. Před ústředím federální policie v Curitibě na Lulu čekali jeho příznivci, kteří se střetli s příslušníky bezpečnostních sil. Ti k rozprášení davu použili slzný plyn a gumové projektily. Informovala o tom v neděli agentura Reuters. Sao Paulo 7:22 8. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brazilský exprezident Luiz Inácio Lula da Silva při opouštění centrály odborového svazu ocelářů | Foto: Leonardo Benassatto | Zdroj: Reuters

Lula trvá na své nevině a v pátek neuposlechl nařízení federálního soudce Sergia Mora dostavit na policii v Curitibě, aby mohl nastoupit výkon trestu, k němuž byl zatím nepravomocně odsouzen.

Místo toho setrvával v odborové centrále ocelářů na předměstí nejlidnatějšího brazilského města Sao Paulo, které je od Curitiby vzdáleno asi 400 kilometrů.

V sobotu se Lula rozhodl dobrovolně se vydat policii, jeho vůz však při odjezdu z centrály odborového svazu ocelářů zablokovaly davy přívrženců. Lula pak z vozu vystoupil a vrátil se do budovy svazu.

Kolem půlnoci SELČ nicméně tiskové agentury oznámily, že Lula z centrály odborářů vyšel a nastoupil do policejního auta. Letecky byl pak exprezident přepraven do Curitiby do policejní vazby.

Favorit říjnových voleb

Lulova kauza je ostře sledována i kvůli tomu, že je podle průzkumů jasným favoritem říjnových prezidentských voleb. Lula má sice ještě možnost odvolání, to mu však již nezaručuje setrvání na svobodě a možnost kandidovat. Poslední slovo v otázce jeho kandidatury bude mít nejvyšší volební komise, očekává se ale, že ji neumožní.

Lula čelí několika obviněním z korupce. Loni v červenci se stal prvním exprezidentem Brazílie, který byl za korupci odsouzen do vězení. Jeho případ se týká luxusního bytu ve městě Guarujá, který podle soudu dostal jako úplatek od stavební firmy OAS.

Ikonická postava levice

Dvaasedmdesátiletý bývalý kovodělník a odborářský aktivista je ikonickou postavou levice v oblasti Latinské Ameriky. V Brazílii je Lula označován za nejoblíbenějšího prezidenta v historii země, která za jeho vlády zažila velký ekonomický rozkvět. Miliony jejích obyvatel se také díky štědrým sociálním programům Lulovy vlády dostaly z bídy.

V posledních letech ale Brazílií zmítá obrovský korupční skandál, v němž jsou vyšetřovány desítky politiků, úředníků a podnikatelů, včetně současného prezidenta Michela Temera. Ten se soudu vyhnul tím, že ho parlament nevydal k trestnímu stíhání.

Exprezident Lula v sobotu v centrále odborového svazu ocelářů pronesl ke svým stoupencům téměř hodinový projev. „Uposlechnu tohoto nařízení,“ prohlásil. „Nestojím nad zákonem. Kdybych nevěřil v zákon, nezakládal bych politickou stranu, ale zahájil bych revoluci,“ dodal.