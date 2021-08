Lukašenko pašuje migranty do Evropy a pro své lidi zřizuje koncentrační tábory, popisuje analytik

Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská získala azyl v Polsku poté, co se dostala do konfliktu s funkcionáři běloruské reprezentace, kteří ji nutili k návratu do Běloruska. „Vypovídá to o povaze toho režimu, kdy sebemenší náznak protivení se nebo jakékoli kritiky automaticky končí tím, že člověk je degradován, zničen, zlikvidován. To se stalo i Kryscině Cimanouské,“ soudí analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Interview Plus Praha/Minsk 18:59 6. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běloruský prezident Alexandr Lukašenko | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dodává, že Cimanouská není politickou aktivistkou a na počátku všeho byl spor s trenéry, kteří chtěli, aby nastoupila k závodu na delší trati, než na kterou trénovala.

Sport je výkladní skříní běloruského režimu. Lukašenko dokonce varoval olympioniky, kteří na hrách v Tokiu nezískají medaili, aby zvážili návrat do země, která prý do jejich přípravy vkládá mnoho peněz, ale výsledky se nedostavují.

Pokud by se sportovkyně do vlasti vrátila, následovalo by zřejmě projednávání se zástupci Běloruského olympijského výboru, v jehož čele je syn prezidenta Alexandra Lukašenka, byť ho mezinárodní komunita neuznává.

„Byl by to pravděpodobně konec její sportovní kariéry. A nabízí se i další prostředky, protože vidíme, jak za poslední rok skončila řada jejích sportovních kolegů – ve vězeních, detenčních centrech, nebo ještě hůře byli mučeni. I tyto případy jsou zdokumentované,“ říká expert.

Koncentrační tábory

Rok po kontroverzních prezidentských volbách většina evropských států prozřela, jaký režim v Bělorusku ve skutečnosti panuje, tvrdí analytik Havlíček. Důkazem jsou i četné nabídky na poskytnutí azylu Cimanouské i dalším.

Represe jsou v Bělorusku skutečně masové, 30 až 50 tisíc lidí podle Havlíčka prošlo vězením nebo byli jinak sankcionováni.

„Od ledna přicházejí zprávy o tom, že režim zřizuje koncentrační tábory, ve kterých jsou lidé označováni do skupin podle barevných značek, zda jde o politické, či jiné vězně. Jestli jsou důležití, nebo ne,“ přibližuje analytik.

Podněcování migrace

Režim také v minulých dnech uzavřel hranice s okolními státy s výjimkou Ruska. A podle eurokomisařky pro vnitřní věci Ilvy Johanssonové také podněcuje migraci ze zemí Blízkého východu a Afriky, aby vytvářel tlak na sousední Litvu, která pomáhá běloruské opozici.

„A myslím, že Lukašenkův režim na tom dokonce vydělává. Benefitují z toho letecké společnosti, politicky na tom vydělávají běloruské úřady,“ říká Havlíček s tím, že Lukašenko tak pašuje lidi do Evropy a získává peníze i z toho, co migranti za cestu platí.

„Nabídka je následující: vy se za pomoci pašeráků a běloruských leteckých společností dostanete do Minsku a my vám pomůžeme překonat hranici do Litvy, kde budete hledat lepší budoucnost. Jen od začátku roku to jsou čtyři tisíce překročení hranic,“ uvádí Havlíček s tím, že v tomto čísle není zahrnuta emigrace Bělorusů.

Vše se prý děje se souhlasem Moskvy, protože mezi Běloruskem a Ruskem dnes de facto neexistují hranice. Podle Havlíčka tak běloruský režim neoslabuje, byť za cenu enormních represí a posílení silových složek, které de facto plně převzaly kontrolu nad zemí.

„To je naprostý předěl v osudech té země a velká tragédie, která se tam dnes děje,“ uzavírá.

