Lukašenko je ukrutný člověk. Jeho nenávist vůči vlastnímu lidu je velká, míní běloruský exulant

Přesně před 30 lety se první a zatím jediný běloruský prezident Alexandr Lukašenko ujal moci. Délka jeho vládnutí nemá v Evropě konkurenci. „Lukašenko byl tenkrát relativně mladý a našel si cestu k srdci prostému lidu tím, že vystupoval razantně, sliboval skoncovat s korupcí, zavřít všechny zloděje a rozdat lidem to, co jim patří,“ přibližuje pro Radiožurnál Ladislav Jandjuk, běloruský exulant a bývalý občanský aktivista. Rozhovor Minsk 14:44 20. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandr Lukašenko | Zdroj: Profimedia

Z jakých okolností se 20. července 1994 Lukašenko ujal moci? Čím tehdy přesvědčil voliče?

Byl zvolen spíš na protest proti tehdejšímu establishmentu a jeho vůdčí postavě bývalému premiérovi Vjačaslavovi Kebičovi, který de facto sliboval totéž co Lukašenko. Akorát, že lidi byli z toho už dostatečně unavený a moc mu nevěřili, nepůsobil důvěryhodně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si polední publicistiku s běloruským exulantem

Lukašenko tenkrát byl relativně mladý a našel si cestu k srdci prostého lidu tím, že vystupoval razantně, sliboval skoncovat s korupcí, zavřít všechny zloděje a rozdat lidem to, co jim patří, zlepšit situaci, nastartovat ekonomiku a podobné věci. Tím nakonec dost lidí přesvědčil.

Začátkem července v rámci amnestie propustil běloruský režim asi deset politických vězňů, jak je na tom teď běloruská opozice?

Běloruská opozice fakticky neexistuje. Jsou lidi v exilu, mluvím teď o zvolené prezidentce Světlaně Cichanovské, která se snaží nějak kolem sebe sjednotit lidí, kteří se dostali do exilu, a mají nějakou představu nebo ambice a chtějí ještě nějakým způsobem pomáhat těm lidem, co zůstali v Bělorusku.

Ale v Bělorusku samotném žádná protirežimní nebo aspoň mírně řečeno opoziční činnost není možná. Tvrdé represe pořád pokračují.

Běloruské demonstrace byly podle Cichanouské momenty, kdy se psala historie. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lukašenkova povaha – je to ukrutný a pomstychtivý člověk. Když vidíme, co provádí svým oponentům, jak nelítostně mučí. Lidi, kteří zemřeli buď ve vězení, nebo v důsledku střetu s policejními jednotkami během protestu roku 2020, tak vidíme, že jen tak to neskončí. Jeho nenávist vůči vlastnímu lidu je nesmírně veliká.

Běloruský soud odsoudil za terorismus k trestu smrti německého občana. Ve vazbě je od loňského listopadu Číst článek

V pátek zveřejnili agentury Ukrinform a Reuters zprávu, že koncem června byl v Bělorusku odsouzen k trestu smrti německý občan Rico Krieger. Mělo jí to trestné činy související s terorismem a s jednotkou běloruských dobrovolníků bojujících na Ukrajině. Co se o tom případu ví?

Velmi málo. Víme jenom o tom, že skutečně takový občan Německa je zadržován v Bělorusku a ten rozsudek dostal. Nevíme, v jakém stavu je ten rozsudek, jestli je pravomocný, není, jestli je obžalovaný, respektive zda byla podávána odvolání podle tomu rozsudku, nevíme, v jakém stavu je to řízení.

Potvrdili jenom informace o tom, že byl odsouzen k trestu smrti a to máme informace jak od organizací jako Vesna, ale taky od německých diplomatických zdrojů. Takže bohužel víme toho velmi málo a pozadí celého příběhu je velmi nejasné.

Vazalský vztah s Ruskem

Naposledy koncem června zpřísnila Evropská unie sankce vůči Bělorusku. Jsou účinné?

To je složitá otázka. Jak můžeme poměřovat účinnost sankcí? Jestli tím, že režim jde na nějaké ústupky vůči Západu nebo vůči vnitřní opozici nebo vůči svému vlastnímu lidu, tak to bohužel říct nemůžeme.

EU definitivně odsouhlasila čtrnáctý balík sankcí proti Rusku, zakročí proti zkapalněnému zemnímu plynu Číst článek

Těch deset propuštěných politických vězňů, to je jenom zhruba pět procent, jedna dvacetina všech, o kterých víme, že jsou pořád ve vězení a jsou odsouzeny k desítkám let žaláře.

Že by Lukašenko nebo jeho okolí se nějakým způsobem pod tlakem těch sankcí posouvali nebo mírnili represivní tah proti vlastnímu lidu, tak to říct nemůžeme. To, že ekonomika strádá, se spíš odráží víc na obyčejných lidech, těch lidech, kteří jsou zaměstnaný v té ekonomice, než na těch vůdcích, kteří si vždycky najdou cestu, jak přijít k bohatství.

Lukašenko chce znovu kandidovat. Ve volbách příští rok. Jaké má vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem?

Vazalské. Putin je suverén, Lukašenko je vazal. To je vše.

Co může nastat po skončení války na Ukrajině? Přenechá Západ Bělorusko ruskému vlivu, jak se obává už zmíněná opoziční vůdkyně Světlana Cichanovská?

Záleží na tom, jak dopadne ta válka. Pokud Ukrajina zvítězí, v což velmi silně doufám a věřím, tak se otevře možnost pro změnu režimu Běloruska. Protože ve chvíli, když krachne ten Putinův režim v Rusku, tak pod velmi silný tlak se dostane i ten Lukašenko. A v podstatě věřím tomu, že nepřežije.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko a ruský prezident Vladimir Putin v Soči | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Takže my všichni teď držíme palce a pomáháme ze všech sil, jak můžeme Ukrajině a ukrajinským bojovníkům a taky i našim bojovníkům v Ukrajině, kteří bojují proti Rusku, tak, aby zvítězili a otevřeli tu možnost pro změny v Bělorusku.