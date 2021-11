Lukašenko navrhl vytvoření koridoru, kterým by se migranti dostali z Běloruska do Německa

V Bělorusku je asi 7000 uprchlíků, prohlásila ve čtvrtek mluvčí běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. Minsk podle ní navrhuje, aby Evropská unie vytvořila humanitární koridor do Německa pro 2000 těch, kteří jsou u hranic s Polskem. Dalších 5000 migrantů se prý běloruský režim bude snažit poslat zpět do jejich vlasti. Minsk 15:58 18. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle úřadů volby pošesté vyhrál Alexandr Lukašenko, tentokráte s více než 80 procenty hlasů | Foto: Nikolai Petrov, BelTA | Zdroj: Reuters

Běloruský vůdce Lukašenko tento návrh telefonicky projednal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, dodala mluvčí podle běloruské agentury BelTA. Zdroj z německé vlády později uvedl, že dohoda mezi Minskem a Berlínem není. Z Minsku ve čtvrtek podle médií mezitím odletěl první repatriační let s migranty, který zorganizoval Irák.

„Evropská unie vytvoří humanitární koridor pro 2000 běženců, kteří se nacházejí v táboře (u hranic s Polskem). My se zavážeme pomoci (v rámci možností a pokud si to budou přát) zbývajícím 5000 k návratu do jejich vlastí,“ popsala mluvčí Natallja Ejsmantová Lukašenkův návrh Merkelové. Šéfka německé vlády podle ní souhlasila, že s představiteli EU návrh projedná. A to včetně „organizace humanitárního koridoru do Německa“.

Nejmenovaný zdroj z německé vlády, na který se odvolává agentura Reuters, řekl, že Německo s Lukašenkem k žádné dohodě o řešení migrační krize na polsko-běloruské hranici nedospělo. „Situace na hranici je evropský problém, ve kterém Německo nejedná samo,“ řekl zdroj. Evropská komise dala najevo, že s Běloruskem se vyjednávat nemůže, a telefonní hovory Merkelové s Lukašenkem označila za „bilaterální kontakty“. Německá kancléřka s autoritářským běloruským prezidentem mluvila v posledním týdnu dvakrát.

Západ obviňuje běloruský režim, že láká migranty do země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se prý tak mstí za sankce, které unie uvalila na jeho režim kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Z Minsku ve čtvrtek odstartoval první repatriační let migrantů, který zorganizoval Irák, informovala běloruská verze rozhlasové stranice Rádio Svobodná Evropa/ Rádio Svoboda (RFE/RL). K letu společnosti Iraqi Airways do Bagdádu se podle irácké diplomacie odbavilo 431 lidí. Další let z Minsku do Bagdádu je naplánován na páteční odpoledne, uvedla stanice. Mnoho z migrantů uvázlých u východní hranice sedmadvacítky pochází z iráckého Kurdistánu.