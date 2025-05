Lukeš: Putin nepřijme kompromis. Buď vyhraje, nebo prohraje vše, možná včetně své fyzické existence

V Moskvě teď platí, že i paranoia je projevem zdravého rozumu, tvrdí Igor Lukeš, který na univerzitě v Bostonu přednáší o dějinách Ruska. Vladimira Putina považuje za přítele prezidenta Donalda Trumpa a připomíná spekulace, zda ruský prezident nevládne americké administrativě. „Ruská politická kultura je od dob Potěmkina geniální v manipulování reality, v předstírání, že fikce je realitou a realita neexistuje,“ poukazuje pro Český rozhlas Plus. Osobnost Plus Praha 7:07 15. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Máme tady zemi na pokraji kolapsu, přesto lidé chodí okolo Putinova Ruska po špičkách a zoufale se bojí toho, co nám tato hrozná velmoc udělá,“ tvrdí Lukeš.

Podle něj západním lídrům podle chybí odvaha, a proto nedělají razantní a rozhodnou politiku. Místo toho se snaží neustále usmiřovat a narovnávat vztahy s Ruskem, které jsou ale zpravidla jednostranné.

Naději na změnu Lukešovi nyní přináší ohlášená spolupráce Francie, Německa, Polska a Velké Británie. Podle jejich stanoviska zavede Evropa novou vlnu ekonomických sankcí na Rusko i jeho spojence, pokud Putin nepřistoupí na příměří s Ukrajinou.

Svůj slib zatím nenaplnili, protože ruský prezident souhlasil s osobním setkáním se svým ukrajinským protějškem.

„Kapacita Ruska absorbovat bolest a utrpení je naprosto obrovská a to mi nedává moc optimismu. A trpělivost Rusů se špatnou vládou je bezprecedentní,“ tvrdí Lukeš.

„Putin dělá to, co dělá, a představa, že by přijal kompromis, je nesmyslná. Buď vyhraje, nebo prohraje úplně všechno, možná včetně své fyzické existence. Bojím se, že bude ochoten jít blíž na hranu než všichni ostatní.“

Dosud neporazitelný Trump

Druhou jiskřičkou naděje pro něj Lukeše intenzivnější zapojení amerického prezidenta do vyjednávání o míru na Ukrajině.

„Trump nerad prohrává. Není schopen přijmout situaci, v níž by nevypadal jako velikán a všichni ostatní jako trpaslíci. Kdyby se mu začalo zdát, že ho Putin vodí za nos, možná bychom viděli určité záblesky,“ domnívá se Lukeš.

„Signály už jsme viděli, když před dvěma týdny napsal na sociálních sítích, že se Putin možná vůbec nezajímá o mír a v tom případě by on, Trump, musel přehodnotit svůj přístup.“

Přesto hodnotí jako impulzivnost a nahodilost Trumpových kroků jako problematickou. A to nejen v americkém kontextu, ale celosvětovém.

„Trump velmi rád způsobí nějaký světový požár, načež se dostaví v uniformě hasiče a chce, aby mu svět tleskal za to, že ty plameny, které sám způsobil, teď hasí,“ přirovnává Lukeš.

Nejvýraznějším příkladem tohoto jednání je obchodní a celní válka, kterou rozpoutal a neustálými změnami stále přiživuje.

Lukeš upozorňuje, že Trumpovo prezidentské působení je neuchopitelné i pro americkou politickou konkurenci. Demokraté zatím nevědí, jak se s tímto prezidentem vyrovnat, protože jeho charisma láká miliony voličů, na něž argumentace neplatí.

„Je to člověk, který má tak obrovské charisma a nezastupitelnou schopnost upoutat svým kouzlem osobnosti davy příznivců, že nikdo dosud nenašel recept na to, jak s ním jednat,“ popisuje Lukeš. „Nemluvíme o dalších velikánech světové politiky. Mluvíme tu o 21. století, době postfaktické. A v tomto kontextu je Trump až dosud neporazitelný.“

Jaký vztah má Trump s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem? Která evropská země může nejpravděpodobněji realizovat protiruské sankce? A jak Trump profituje z prezidentského postu? Poslechněte si celý rozhovor výše.